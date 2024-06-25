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Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае
Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае - 25.06.2024, ПРАЙМ
Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае
Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем - до 255 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:29+0300
2024-06-25T17:29+0300
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чистая прибыль
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем - до 255 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024". "Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) составила 255 миллиардов рублей.., что на 16% ниже результата апреля…", - говорится в документе. Регулятор поясняет, что на снижение прибыли в основном повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.
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банки, россия, чистая прибыль
Банк России, Банки, РОССИЯ, чистая прибыль
17:29 25.06.2024
 
Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае

ЦБ: российские банки в мае снизили чистую прибыль до 255 миллиардов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем - до 255 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024".
"Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) составила 255 миллиардов рублей.., что на 16% ниже результата апреля…", - говорится в документе.
Регулятор поясняет, что на снижение прибыли в основном повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.
 
Банк РоссииБанкиРОССИЯчистая прибыль
 
 
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