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Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае

Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае - 25.06.2024, ПРАЙМ

Российские банки снизили чистую прибыль на 16 процентов в мае

Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем - до 255 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:29+0300

2024-06-25T17:29+0300

2024-06-25T17:29+0300

банк россии

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чистая прибыль

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем - до 255 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024". "Чистая прибыль сектора (за вычетом дивидендов от дочерних банков) составила 255 миллиардов рублей.., что на 16% ниже результата апреля…", - говорится в документе. Регулятор поясняет, что на снижение прибыли в основном повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг.

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банки, россия, чистая прибыль