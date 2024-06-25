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Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения

Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения - 25.06.2024, ПРАЙМ

Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения

Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,7%, розничное – на 2%, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:36+0300

2024-06-25T17:36+0300

2024-06-25T17:36+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,7%, розничное – на 2%, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024". "В мае корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 триллиона рублей (+1,7%)", — сообщил ЦБ, добавив, что в апреле увеличение кредитования компаний составляло 1,9%, а в марте — 1,8%. "При этом на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне. Без учета этого кредита рост составил порядка 1,1 триллиона рублей (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к нашему прогнозу по месячному росту. Рублевые кредиты выросли на 0,9 триллиона рублей, за исключением упомянутого бридж-кредита. Из этого прироста около четверти пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. В остальном рост был достаточно равномерно распределен по компаниям из разных отраслей", — указывается там же. Розничное кредитование в мае выросло на 2% против роста на 1,6% в апреле. При этом, по предварительным данным, темп роста потребительского кредитования ускорился до 2% с 1,8% в апреле. "В целом значительный рост кредитования в последние месяцы связан с ростом доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность. Частично ускорение в мае может быть связано с сезонными тратами на отпуск", — указал ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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