Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240625/banki-849485679.html
Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения
Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения - 25.06.2024, ПРАЙМ
Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения
Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,7%, розничное – на 2%, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:36+0300
2024-06-25T17:36+0300
банк россии
банк россии
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,7%, розничное – на 2%, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024". "В мае корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 триллиона рублей (+1,7%)", — сообщил ЦБ, добавив, что в апреле увеличение кредитования компаний составляло 1,9%, а в марте — 1,8%. "При этом на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне. Без учета этого кредита рост составил порядка 1,1 триллиона рублей (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к нашему прогнозу по месячному росту. Рублевые кредиты выросли на 0,9 триллиона рублей, за исключением упомянутого бридж-кредита. Из этого прироста около четверти пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. В остальном рост был достаточно равномерно распределен по компаниям из разных отраслей", — указывается там же. Розничное кредитование в мае выросло на 2% против роста на 1,6% в апреле. При этом, по предварительным данным, темп роста потребительского кредитования ускорился до 2% с 1,8% в апреле. "В целом значительный рост кредитования в последние месяцы связан с ростом доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность. Частично ускорение в мае может быть связано с сезонными тратами на отпуск", — указал ЦБ.
https://1prime.ru/20240618/kredity-849278465.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_95aef7930f80a012ba671854cf220f50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, банки, россия
Банк России, Банк России, Банки, РОССИЯ
17:36 25.06.2024
 
Банки РФ в мае нарастили кредитование компаний и населения

ЦБ: банки РФ в мае нарастили кредитование компаний на 1,7%, населения - на 2%

© Unsplash/Georgi DyulgerovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Georgi Dyulgerov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 1,7%, розничное – на 2%, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024".
"В мае корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 триллиона рублей (+1,7%)", — сообщил ЦБ, добавив, что в апреле увеличение кредитования компаний составляло 1,9%, а в марте — 1,8%.
"При этом на рост портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне. Без учета этого кредита рост составил порядка 1,1 триллиона рублей (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к нашему прогнозу по месячному росту. Рублевые кредиты выросли на 0,9 триллиона рублей, за исключением упомянутого бридж-кредита. Из этого прироста около четверти пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. В остальном рост был достаточно равномерно распределен по компаниям из разных отраслей", — указывается там же.
Розничное кредитование в мае выросло на 2% против роста на 1,6% в апреле. При этом, по предварительным данным, темп роста потребительского кредитования ускорился до 2% с 1,8% в апреле.
"В целом значительный рост кредитования в последние месяцы связан с ростом доходов населения, благодаря которому сохраняется высокая потребительская активность. Частично ускорение в мае может быть связано с сезонными тратами на отпуск", — указал ЦБ.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования
18 июня, 20:29
 
Банк РоссииБанк РоссииБанкиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала