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ЦБ назвали трудным реализацию прямого доступа на биржу - 25.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвали трудным реализацию прямого доступа на биржу
ЦБ назвали трудным реализацию прямого доступа на биржу - 25.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвали трудным реализацию прямого доступа на биржу
Реализация прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительна, следует из доклада Банка России для общественных консультаций... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T21:24+0300
2024-06-25T21:24+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Реализация прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительна, следует из доклада Банка России для общественных консультаций "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке". В середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Мосбиржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя в мире таких прецедентов нет. "Реализация прямого доступа к торгам для большого количества клиентов затруднительна. На текущий момент на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка не очевидны. Кроме того, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается", — говорится в докладе. Ближайшими аналогами прямого доступа являются узкоспециализированные механизмы, нацеленные на определенные категории инвесторов, требующие особого внимания с точки зрения рисков, полагают в ЦБ. "Одновременно встает вопрос о расширении возможностей брокеров осуществлять интернализацию и кросс-агентирование, а также создавать внебиржевые торговые платформы. В настоящее время их влияние различается в зависимости от сегмента рынка и торгуемого актива, поэтому жесткость дальнейшего регулирования должна быть пропорциональна возникающим рискам", — говорится в докладе. Основной спрос на непосредственный (без участия брокеров) прямой доступ со стороны российских организаторов торговли традиционно предъявляют институциональные инвесторы, отмечают в ЦБ. Дополнительно к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и кредитным организациям прямой доступ на валютном рынке имеют корпоративные клиенты, на фондовом рынке – управляющие компании, поясняет регулятор. "Проведенный анализ показывает, что наиболее предпочтительный вариант развития событий — сохранение специализации инфраструктурных организаций и брокеров. Банк России предлагает рынку обсудить преимущества и эффекты этой модели, возможные альтернативные пути, а также введение дополнительных требований к работе организаторов торгов и посредников", — резюмирует ЦБ. По итогам 2023 года на валютном рынке активными значились 26 корпоративных участников торгов (крупные промышленные и нефтегазодобывающие компании), их объем торгов составил 0,9% от общего оборота на валютной секции Московской биржи, оценил ЦБ. Активных управляющих компаний на фондовой секции Московской биржи в 2023 году насчитывалось четыре, объем их сделок составил 0,01% оборота соответствующей секции, на "СПБ бирже" – три управляющих компании с долей в объеме торгов менее 0,5%, также подсчитали в ЦБ.
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россия, банк россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России
21:24 25.06.2024
 
ЦБ назвали трудным реализацию прямого доступа на биржу

ЦБ: реализация прямого доступа на биржу для большого числа клиентов затруднительна

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Реализация прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительна, следует из доклада Банка России для общественных консультаций "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке".
В середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Мосбиржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя в мире таких прецедентов нет.
"Реализация прямого доступа к торгам для большого количества клиентов затруднительна. На текущий момент на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, при этом выгоды прямого доступа для клиентов и всего финансового рынка не очевидны. Кроме того, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается", — говорится в докладе.
Ближайшими аналогами прямого доступа являются узкоспециализированные механизмы, нацеленные на определенные категории инвесторов, требующие особого внимания с точки зрения рисков, полагают в ЦБ.
"Одновременно встает вопрос о расширении возможностей брокеров осуществлять интернализацию и кросс-агентирование, а также создавать внебиржевые торговые платформы. В настоящее время их влияние различается в зависимости от сегмента рынка и торгуемого актива, поэтому жесткость дальнейшего регулирования должна быть пропорциональна возникающим рискам", — говорится в докладе.
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Основной спрос на непосредственный (без участия брокеров) прямой доступ со стороны российских организаторов торговли традиционно предъявляют институциональные инвесторы, отмечают в ЦБ. Дополнительно к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и кредитным организациям прямой доступ на валютном рынке имеют корпоративные клиенты, на фондовом рынке – управляющие компании, поясняет регулятор.
"Проведенный анализ показывает, что наиболее предпочтительный вариант развития событий — сохранение специализации инфраструктурных организаций и брокеров. Банк России предлагает рынку обсудить преимущества и эффекты этой модели, возможные альтернативные пути, а также введение дополнительных требований к работе организаторов торгов и посредников", — резюмирует ЦБ.
По итогам 2023 года на валютном рынке активными значились 26 корпоративных участников торгов (крупные промышленные и нефтегазодобывающие компании), их объем торгов составил 0,9% от общего оборота на валютной секции Московской биржи, оценил ЦБ. Активных управляющих компаний на фондовой секции Московской биржи в 2023 году насчитывалось четыре, объем их сделок составил 0,01% оборота соответствующей секции, на "СПБ бирже" – три управляющих компании с долей в объеме торгов менее 0,5%, также подсчитали в ЦБ.
 
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