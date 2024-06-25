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БРИКС выступает за справедливый мир, заявил Путин

БРИКС выступает за справедливый мир, заявил Путин - 25.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС выступает за справедливый мир, заявил Путин

БРИКС выступает за формирование справедливого и демократического мирового порядка, заявил президент России Владимир Путин. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:41+0300

2024-06-25T09:41+0300

2024-06-25T09:42+0300

политика

брикс

владимир путин

мир

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. БРИКС выступает за формирование справедливого и демократического мирового порядка, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 25 июня обратился к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений. Приветствие зачитал помощник президента Юрий Ушаков.Российский лидер выразил уверенность, что на площадке рассмотрят роль и перспективы дальнейшего развития БРИКС, который представляет интересы мирового большинства."Ведь именно БРИКС выступает локомотивом построения справедливого и демократического порядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления", - сказал Путин. По словам российского лидера, прогнозы и соображения участников Примаковских чтений будут интересными и полезными. Президент также пожелал им успехов. Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. В этом году мероприятие проходит в Москве на площадке Центра международной торговли 25-26 июня.

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брикс, владимир путин, мир