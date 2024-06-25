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Ушаков отметил рост числа желающих присоединиться к БРИКС
Ушаков отметил рост числа желающих присоединиться к БРИКС - 25.06.2024, ПРАЙМ
Ушаков отметил рост числа желающих присоединиться к БРИКС
БРИКС получил более 30 заявок на присоединение, число стран, желающих вступить в объединение, растет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:04+0300
2024-06-25T10:04+0300
2024-06-25T10:04+0300
политика
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. БРИКС получил более 30 заявок на присоединение, число стран, желающих вступить в объединение, растет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на открытии Примаковских чтений."Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати", - рассказал он.Ушаков добавил, что председательствующая в этом году Россия сделает все, чтобы саммит БРИКС в Казани в октябре стал продуктивным.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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брикс, юрий ушаков, мир
Политика, БРИКС, Юрий Ушаков, МИР
Ушаков отметил рост числа желающих присоединиться к БРИКС
Ушаков: число желающих присоединиться к БРИКС растет, заявок уже более 30
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. БРИКС получил более 30 заявок на присоединение, число стран, желающих вступить в объединение, растет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на открытии Примаковских чтений.
"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати", - рассказал он.
Ушаков добавил, что председательствующая в этом году Россия сделает все, чтобы саммит БРИКС в Казани в октябре стал продуктивным.
Крупная DDoS-атака была зафиксирована на ресурсы Игр БРИКС
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.