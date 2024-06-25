https://1prime.ru/20240625/briks-849492380.html
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:50+0300
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2024-06-25T22:51+0300
политика
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой. "Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Лавров добавил, что вместе с тем готовятся категории стран-партнеров — "ступени" перед полным членством.С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Этот год начался с важного события — присоединения новых членов к организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, теперь в БРИКС входят такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
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брикс, лавров
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
Лавров: в БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
"Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Лавров добавил, что вместе с тем готовятся категории стран-партнеров — "ступени" перед полным членством.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Этот год начался с важного события — присоединения новых членов к организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, теперь в БРИКС входят такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Ушаков отметил рост числа желающих присоединиться к БРИКС