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В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров - 25.06.2024, ПРАЙМ
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров
Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T22:50+0300
2024-06-25T22:51+0300
политика
брикс
лавров
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой. "Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ. Лавров добавил, что вместе с тем готовятся категории стран-партнеров — "ступени" перед полным членством.С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Этот год начался с важного события — присоединения новых членов к организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, теперь в БРИКС входят такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
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брикс, лавров
Политика, БРИКС, ЛАВРОВ
22:50 25.06.2024 (обновлено: 22:51 25.06.2024)
 
В БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран, заявил Лавров

Лавров: в БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.
"Подавляющим большинством голосов в "десятке" (на встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде - ред.) решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", — сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД РФ.
Лавров добавил, что вместе с тем готовятся категории стран-партнеров — "ступени" перед полным членством.
С 1 января Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Этот год начался с важного события — присоединения новых членов к организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, теперь в БРИКС входят такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
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