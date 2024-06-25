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"Агроэкспорт" оценил потенциал российского экспорта чипсов
"Агроэкспорт" оценил потенциал российского экспорта чипсов - 25.06.2024, ПРАЙМ
"Агроэкспорт" оценил потенциал российского экспорта чипсов
Потенциал российского экспорта картофельных чипсов и хлопьев оценивается на уровне 100 тысяч тонн к 2030 году, говорится в сообщении Telegram-канала... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:18+0300
2024-06-25T16:18+0300
2024-06-25T16:18+0300
агроэкспорт
чипсы
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Потенциал российского экспорта картофельных чипсов и хлопьев оценивается на уровне 100 тысяч тонн к 2030 году, говорится в сообщении Telegram-канала "Агроэкспорта". "По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российского экспорта картофельных чипсов и хлопьев оценивается на уровне 100 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам 4 месяцев 2024 года основными импортерами чипсов из России стали: Казахстан (36,5%), Белоруссия (32,7%) и Узбекистан (9,7%). "Агроэкспорт" подчеркивает, что Россия в 2023 году заняла 7 место среди стран-экспортеров картофельных чипсов, мировой экспорт составил 1,11 миллиона тонн на 3,59 миллиарда долларов. В тройку крупнейших стран-экспортеров в натуральном выражении вошли Нидерланды, Бельгия и США, а всего на топ-10 стран пришлось 82,2% мирового экспорта картофельных чипсов.
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агроэкспорт, чипсы, россия
Агроэкспорт, чипсы, РОССИЯ
"Агроэкспорт" оценил потенциал российского экспорта чипсов
"Агроэкспорт": потенциал российского экспорта чипсов к 2030 г оценивается в 100 тыс тонн
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Потенциал российского экспорта картофельных чипсов и хлопьев оценивается на уровне 100 тысяч тонн к 2030 году, говорится в сообщении Telegram-канала "Агроэкспорта".
"По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году потенциал российского экспорта картофельных чипсов и хлопьев оценивается на уровне 100 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам 4 месяцев 2024 года основными импортерами чипсов из России стали: Казахстан (36,5%), Белоруссия (32,7%) и Узбекистан (9,7%).
"Агроэкспорт" подчеркивает, что Россия в 2023 году заняла 7 место среди стран-экспортеров картофельных чипсов, мировой экспорт составил 1,11 миллиона тонн на 3,59 миллиарда долларов. В тройку крупнейших стран-экспортеров в натуральном выражении вошли Нидерланды, Бельгия и США, а всего на топ-10 стран пришлось 82,2% мирового экспорта картофельных чипсов.
Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт"