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Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО
Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО
Один из сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщило агентство РИА | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:02+0300
2024-06-25T13:12+0300
теракт
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Один из сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Режим КТО в регионе был введен после теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе операции были нейтрализованы пять боевиков."Среди ликвидированных – 31-летний Осман Омаров, сын (уволенного главы Сергокалинского района) Магомеда Омарова", – рассказал собеседник агентства.
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теракт, дагестан
теракт, Дагестан
13:02 25.06.2024 (обновлено: 13:12 25.06.2024)
 
Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО

Источник: один из сыновей главы района Дагестана был ликвидирован в ходе КТО

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Один из сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Режим КТО в регионе был введен после теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе операции были нейтрализованы пять боевиков.
"Среди ликвидированных – 31-летний Осман Омаров, сын (уволенного главы Сергокалинского района) Магомеда Омарова", – рассказал собеседник агентства.
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