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Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО

Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО - 25.06.2024, ПРАЙМ

Источник сообщил о ликвидации Османа Омарова в ходе КТО

Один из сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщило агентство РИА | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:02+0300

2024-06-25T13:02+0300

2024-06-25T13:12+0300

теракт

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - ПРАЙМ. Один из сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Режим КТО в регионе был введен после теракта 23 июня в Махачкале и Дербенте. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе операции были нейтрализованы пять боевиков."Среди ликвидированных – 31-летний Осман Омаров, сын (уволенного главы Сергокалинского района) Магомеда Омарова", – рассказал собеседник агентства.

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дагестан

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теракт, дагестан