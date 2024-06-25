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Турецкий политолог о теракте в Дагестане: Россия не попадется на эту удочку
Турецкий политолог о теракте в Дагестане: Россия не попадется на эту удочку - 25.06.2024, ПРАЙМ
Турецкий политолог о теракте в Дагестане: Россия не попадется на эту удочку
Западные страны специально устроили террористические акты в Дагестане, чтобы спровоцировать Москву прибегнуть к крайним мерам, пишет турецкое издание... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:35+0300
2024-06-25T17:35+0300
2024-06-25T17:46+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Западные страны специально устроили террористические акты в Дагестане, чтобы спровоцировать Москву прибегнуть к крайним мерам, пишет турецкое издание Cumhuriyet, приводя слова политолога Волкана Оздемира.В этой связи газета пишет, что поводом для такой провокации стали успехи российской армии на Украине. По словам политолога, Запад подобными "грязными методами" пытается спровоцировать применение Россией ядерного оружия. Однако он добавил, что такого не произойдет, ведь в украинском конфликте российская армия делает успехи. Оздемир подчеркивает, что Вашингтон идет на такое для того, чтобы поделиться с Россией "своей дурной славой страны, которая применила ядерное оружие". Но, по его словам, российский президент Владимир Путин и в этот раз сохранит хладнокровие и не поддастся на провокации. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, дагестан, запад
Турецкий политолог о теракте в Дагестане: Россия не попадется на эту удочку
Cumhuriyet: теракты в Дагестане были спланированным шагом Запада
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Западные страны специально устроили террористические акты в Дагестане, чтобы спровоцировать Москву прибегнуть к крайним мерам, пишет
турецкое издание Cumhuriyet, приводя слова политолога Волкана Оздемира.
В этой связи газета пишет, что поводом для такой провокации стали успехи российской армии на Украине.
По словам политолога, Запад подобными "грязными методами" пытается спровоцировать применение Россией ядерного оружия. Однако он добавил, что такого не произойдет, ведь в украинском конфликте российская армия делает успехи.
Оздемир подчеркивает, что Вашингтон идет на такое для того, чтобы поделиться с Россией "своей дурной славой страны, которая применила ядерное оружие". Но, по его словам, российский президент Владимир Путин и в этот раз сохранит хладнокровие и не поддастся на провокации.
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана