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Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ
Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ
Цели атак боевиков, которые напали на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, были не спонтанно выбраны, а спланированы заранее, бандиты изначально... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T07:53+0300
2024-06-25T07:53+0300
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цели атак боевиков, которые напали на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, были не спонтанно выбраны, а спланированы заранее, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова, сообщил источник "Известий", знакомый с ходом расследования.Он уточнил, что такой вывод можно сделать исходя из переписок в изъятых у ликвидированных боевиков смартфонах. Из этих же данных можно сделать вывод, что атака готовилась на протяжении месяца.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПомимо храма Покрова Пресвятой Богородицы, при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты в тот же Дербенте и в Махачкале.Также следователи выяснили, что террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что жертвами терактов стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
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терроризм
Происшествия, терроризм
07:53 25.06.2024
 
Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ

"Известия": боевики в Дагестане заранее планировали цели и хотели убить священника

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода России. Дербент
Города России. Дербент - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цели атак боевиков, которые напали на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, были не спонтанно выбраны, а спланированы заранее, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова, сообщил источник "Известий", знакомый с ходом расследования.
Он уточнил, что такой вывод можно сделать исходя из переписок в изъятых у ликвидированных боевиков смартфонах. Из этих же данных можно сделать вывод, что атака готовилась на протяжении месяца.
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Помимо храма Покрова Пресвятой Богородицы, при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты в тот же Дербенте и в Махачкале.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана
Вчера, 05:40
Также следователи выяснили, что террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.
В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что жертвами терактов стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
 
Происшествиятерроризм
 
 
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