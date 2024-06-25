https://1prime.ru/20240625/derbent-849460282.html

Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ

Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ

Боевики изначально планировали убить священника в Дербенте, пишет СМИ

Цели атак боевиков, которые напали на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, были не спонтанно выбраны, а спланированы заранее, бандиты изначально... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T07:53+0300

2024-06-25T07:53+0300

2024-06-25T07:53+0300

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цели атак боевиков, которые напали на религиозные объекты в Махачкале и Дербенте, были не спонтанно выбраны, а спланированы заранее, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова, сообщил источник "Известий", знакомый с ходом расследования.Он уточнил, что такой вывод можно сделать исходя из переписок в изъятых у ликвидированных боевиков смартфонах. Из этих же данных можно сделать вывод, что атака готовилась на протяжении месяца.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПомимо храма Покрова Пресвятой Богородицы, при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты в тот же Дербенте и в Махачкале.Также следователи выяснили, что террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.В воскресенье, 23 июня, на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Позднее глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что жертвами терактов стали более 15 полицейских. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.

https://1prime.ru/20240624/nak-849424923.html

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терроризм