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ГД ратифицировала протокол о реструктуризации долга Лаоса перед Россией

ГД ратифицировала протокол о реструктуризации долга Лаоса перед Россией - 25.06.2024, ПРАЙМ

ГД ратифицировала протокол о реструктуризации долга Лаоса перед Россией

Госдума приняла закон о ратификации протокола, создающего правовую основу для реструктуризации задолженности Лаоса перед Россией по ранее предоставленным... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:39+0300

2024-06-25T13:39+0300

2024-06-25T13:39+0300

реструктуризация долга

россия

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, создающего правовую основу для реструктуризации задолженности Лаоса перед Россией по ранее предоставленным кредитам. Протокол, подписанный в Москве 23 ноября 2023 года, вносит изменения в межправительственное соглашение об урегулировании выраженной в рублях задолженности Лаоса перед РФ по ранее предоставленным кредитам. По состоянию на 15 декабря 2023 года сумма накопленной с 1 марта 2022 года задолженности Лаоса составила 49,85 миллиона долларов (без учета штрафных процентов). Протокол предусматривает погашение такой накопленной задолженности не позднее 30 дней с даты начала временного применения протокола, а также освобождение Лаоса от уплаты штрафных процентов (на 15 декабря 2023 года - 2,58 миллиона долларов) в случае ее своевременного погашения. При этом все платежи должны осуществляться в российских рублях. "Накопленная с марта 2022 года просроченная задолженность была полностью оплачена уже Лаосом с начала этого года. Также в настоящее время осуществляются все плановые платежи по графику в рамках утвержденного графика. Таким образом, лаосская сторона выполняет все условия соглашения", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Протокол временно применяется с 30-го дня после даты его подписания и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур, и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств. Согласно финансово-экономическому обоснованию, вступление в силу и реализация протокола обеспечит возобновление поступлений средств в федеральный бюджет в погашение задолженности Лаоса перед Россией. Причем общая сумма этих поступлений в 2024 году будет эквивалентна 78,47 миллиона долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реструктуризация долга, россия