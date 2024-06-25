Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/dragmetally-849467839.html
Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции
Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции - 25.06.2024, ПРАЙМ
Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции
Цены на золото снизились во вторник. Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе ключевых данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:41+0300
2024-06-25T11:41+0300
рынки
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник. Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе ключевых данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.По состоянию на 03.39 по Гринвичу спот-цены на золото просели на 0,2%, до 2327,52 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 2339,90 доллара."В краткосрочной перспективе технические факторы не столь позитивны для золота. Трейдеры считают распродажи, произошедшие в пятницу, медвежьим сигналом, который объясняет вялость динамики золота, удерживающегося около этих уровней", - сказал Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA.В пятницу цены на золото на физическом рынке упали более чем на 1%, тогда как доллар вырос на данных, свидетельствовавших о восстановлении активности в деловых кругах США до 26-месячного максимума в июне, а также о росте занятости.В четверг выйдут данные США по росту ВВП за 1-й квартал 2024 года, а в пятницу – индекс цен расходов на личное потребление (PCE).Если базовый индекс PCE окажется сильным, то это будет негативным драйвером для золота, причем оно может пробить вниз уровень 2300 долларов, добавил Вонг.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник сказала, что, по ее мнению, центральному банку США не следует понижать процентные ставки до того, как его руководители будут уверены, что инфляция движется к 2%. Она также отметила, что рост безработицы становится все более серьезным фактором риска.На этой неделе должны состояться выступления представителей ФРС Лизы Кук и Мишель Боуман, а также президента ФРС-Ричмонд Томаса Баркина.Спот-цены на серебро упали на 0,5%, до 29,47 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,5%, до 999,70 доллара.Палладий прибавил 1,5%, до 993,83 доллара. В пятницу котировки металла достигли месячного максимума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
11:41 25.06.2024
 

Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник. Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе ключевых данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.
По состоянию на 03.39 по Гринвичу спот-цены на золото просели на 0,2%, до 2327,52 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 2339,90 доллара.
"В краткосрочной перспективе технические факторы не столь позитивны для золота. Трейдеры считают распродажи, произошедшие в пятницу, медвежьим сигналом, который объясняет вялость динамики золота, удерживающегося около этих уровней", - сказал Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA.
В пятницу цены на золото на физическом рынке упали более чем на 1%, тогда как доллар вырос на данных, свидетельствовавших о восстановлении активности в деловых кругах США до 26-месячного максимума в июне, а также о росте занятости.
В четверг выйдут данные США по росту ВВП за 1-й квартал 2024 года, а в пятницу – индекс цен расходов на личное потребление (PCE).
Если базовый индекс PCE окажется сильным, то это будет негативным драйвером для золота, причем оно может пробить вниз уровень 2300 долларов, добавил Вонг.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник сказала, что, по ее мнению, центральному банку США не следует понижать процентные ставки до того, как его руководители будут уверены, что инфляция движется к 2%. Она также отметила, что рост безработицы становится все более серьезным фактором риска.
На этой неделе должны состояться выступления представителей ФРС Лизы Кук и Мишель Боуман, а также президента ФРС-Ричмонд Томаса Баркина.
Спот-цены на серебро упали на 0,5%, до 29,47 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,5%, до 999,70 доллара.
Палладий прибавил 1,5%, до 993,83 доллара. В пятницу котировки металла достигли месячного максимума.
 
Рынкирынок драгметаллов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала