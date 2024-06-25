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Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции

Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции - 25.06.2024, ПРАЙМ

Золото снизилось в цене в преддверии выхода данных США по инфляции

Цены на золото снизились во вторник. Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе ключевых данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:41+0300

2024-06-25T11:41+0300

2024-06-25T11:41+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник. Инвесторы ждут выхода позднее на этой неделе ключевых данных США по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.По состоянию на 03.39 по Гринвичу спот-цены на золото просели на 0,2%, до 2327,52 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 2339,90 доллара."В краткосрочной перспективе технические факторы не столь позитивны для золота. Трейдеры считают распродажи, произошедшие в пятницу, медвежьим сигналом, который объясняет вялость динамики золота, удерживающегося около этих уровней", - сказал Келвин Вонг, старший рыночный стратег-аналитик OANDA.В пятницу цены на золото на физическом рынке упали более чем на 1%, тогда как доллар вырос на данных, свидетельствовавших о восстановлении активности в деловых кругах США до 26-месячного максимума в июне, а также о росте занятости.В четверг выйдут данные США по росту ВВП за 1-й квартал 2024 года, а в пятницу – индекс цен расходов на личное потребление (PCE).Если базовый индекс PCE окажется сильным, то это будет негативным драйвером для золота, причем оно может пробить вниз уровень 2300 долларов, добавил Вонг.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник сказала, что, по ее мнению, центральному банку США не следует понижать процентные ставки до того, как его руководители будут уверены, что инфляция движется к 2%. Она также отметила, что рост безработицы становится все более серьезным фактором риска.На этой неделе должны состояться выступления представителей ФРС Лизы Кук и Мишель Боуман, а также президента ФРС-Ричмонд Томаса Баркина.Спот-цены на серебро упали на 0,5%, до 29,47 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,5%, до 999,70 доллара.Палладий прибавил 1,5%, до 993,83 доллара. В пятницу котировки металла достигли месячного максимума.

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рынки, рынок драгметаллов