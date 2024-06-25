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Золото торгуется без изменений в ожидании данных США
Золото торгуется без изменений в ожидании данных США - 25.06.2024, ПРАЙМ
Золото торгуется без изменений в ожидании данных США
Цены на золото во вторник стабилизировались, так как западные инвесторы ждут выхода данных США по инфляции позднее на этой неделе, а ослабление юаня... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:15+0300
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рынок драгметаллов
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник стабилизировались, так как западные инвесторы ждут выхода данных США по инфляции позднее на этой неделе, а ослабление юаня спровоцировало укрепление спроса на металлы в Азии.По состоянию на 09.34 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2332,30 доллара за унцию.Золото просело на 5% по сравнению с рекордным максимумом 2449,89 доллара, достигнутым 20 мая в рамках ралли, которому не помешал даже сильный доллар США и высокие процентные ставки."Золото торгуется в отрыве от традиционных драйверов, и на цены влияют настроения в Китае среди новых игроков, которые открывают позиции с большой долей заемных средств", - отметил независимый аналитик Росс Норман."Проблема в том, что они спровоцировали рост цен намного выше уровней, которые большинством считаются справедливыми. И котировки колеблются в пределах диапазона на фоне относительно низкого объема торгов и при относительно скромном участии инвесторов из США и Европы", - добавил он.Континентальный юань в Китае завершил сессию вторника против доллара США на минимуме с середины ноября, что укрепило спрос на золото со стороны местных инвесторов, использующих его как инструмент хеджирования рисков падения национальной валюты. Юань может снизиться по итогам июня шестой месяц подряд."Вопрос в том, скорректирует ли Запад свое понимание справедливой цены для золота и более активно начнет участвовать в событиях на рынке или же Восток поумерит ожидания относительно перспектив котировок", - добавил Норман.Западные трейдеры ждут выхода данных по росту ВВП США за 1-й квартал, которые будут представлены в четверг, а также публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.Мировые золотые ETF на прошлой неделе зафиксировали приток средств в размере 212 млн долларов, или 2,1 тонны золота, согласно данным Всемирного совета по золоту. Чистый отток средств из золотых ETF за истекший период года составил 7,3 млрд долларов.Серебро на рынке спот подешевело на 0,1%, до 29,60 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 996,47 доллара, а палладий вырос в цене на 1,5%, до 993,50 доллара.
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ПРАЙМ
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник стабилизировались, так как западные инвесторы ждут выхода данных США по инфляции позднее на этой неделе, а ослабление юаня спровоцировало укрепление спроса на металлы в Азии.
По состоянию на 09.34 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 2332,30 доллара за унцию.
Золото просело на 5% по сравнению с рекордным максимумом 2449,89 доллара, достигнутым 20 мая в рамках ралли, которому не помешал даже сильный доллар США и высокие процентные ставки.
"Золото торгуется в отрыве от традиционных драйверов, и на цены влияют настроения в Китае среди новых игроков, которые открывают позиции с большой долей заемных средств", - отметил независимый аналитик Росс Норман.
"Проблема в том, что они спровоцировали рост цен намного выше уровней, которые большинством считаются справедливыми. И котировки колеблются в пределах диапазона на фоне относительно низкого объема торгов и при относительно скромном участии инвесторов из США и Европы", - добавил он.
Континентальный юань в Китае завершил сессию вторника против доллара США на минимуме с середины ноября, что укрепило спрос на золото со стороны местных инвесторов, использующих его как инструмент хеджирования рисков падения национальной валюты. Юань может снизиться по итогам июня шестой месяц подряд.
"Вопрос в том, скорректирует ли Запад свое понимание справедливой цены для золота и более активно начнет участвовать в событиях на рынке или же Восток поумерит ожидания относительно перспектив котировок", - добавил Норман.
Западные трейдеры ждут выхода данных по росту ВВП США за 1-й квартал, которые будут представлены в четверг, а также публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу.
Мировые золотые ETF на прошлой неделе зафиксировали приток средств в размере 212 млн долларов, или 2,1 тонны золота, согласно данным Всемирного совета по золоту. Чистый отток средств из золотых ETF за истекший период года составил 7,3 млрд долларов.
Серебро на рынке спот подешевело на 0,1%, до 29,60 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 996,47 доллара, а палладий вырос в цене на 1,5%, до 993,50 доллара.