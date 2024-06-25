https://1prime.ru/20240625/dron-849473389.html
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов" - 25.06.2024, ПРАЙМ
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"
Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:26+0300
2024-06-25T13:26+0300
2024-06-25T13:26+0300
вооружения
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia.Отмечается, что российская система "Netcomet" не нуждается в специализированных беспилотниках, так как сеть может устанавливаться на любой дрон."Что касается принципа работы этих "ловцов дронов", то он очень прост. Он обнаруживает и отслеживает целевой дрон с помощью радара, оптических датчиков или других технологий слежения, и после того, как цель была идентифицирована и отслежена, система из наземной пусковой установки или другого дрона запускает сеть, чтобы физически поймать цель в воздухе, не позволяя ей выполнить миссию или нанести ущерб", - пишет издание.Как добавляет Interia, использование сетей для "ловли" беспилотников, скорее всего, было первым средством против этихтехнологий, однако позднее появились более эффективные системы, например, лазерные ружья.Полный текст читайте на ИноСМИ
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дроны, россия, всу
Вооружения, дроны, РОССИЯ, ВСУ
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"
Interia: новый российский беспилотный квадрокоптер ловит дроны сетью
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia
.
Отмечается, что российская система "Netcomet" не нуждается в специализированных беспилотниках, так как сеть может устанавливаться на любой дрон.
"Что касается принципа работы этих "ловцов дронов", то он очень прост. Он обнаруживает и отслеживает целевой дрон с помощью радара, оптических датчиков или других технологий слежения, и после того, как цель была идентифицирована и отслежена, система из наземной пусковой установки или другого дрона запускает сеть, чтобы физически поймать цель в воздухе, не позволяя ей выполнить миссию или нанести ущерб", - пишет издание.
Как добавляет Interia, использование сетей для "ловли" беспилотников, скорее всего, было первым средством против этихтехнологий, однако позднее появились более эффективные системы, например, лазерные ружья.
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