Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов" - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240625/dron-849473389.html
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов" - 25.06.2024, ПРАЙМ
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"
Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:26+0300
2024-06-25T13:26+0300
вооружения
дроны
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia.Отмечается, что российская система "Netcomet" не нуждается в специализированных беспилотниках, так как сеть может устанавливаться на любой дрон."Что касается принципа работы этих "ловцов дронов", то он очень прост. Он обнаруживает и отслеживает целевой дрон с помощью радара, оптических датчиков или других технологий слежения, и после того, как цель была идентифицирована и отслежена, система из наземной пусковой установки или другого дрона запускает сеть, чтобы физически поймать цель в воздухе, не позволяя ей выполнить миссию или нанести ущерб", - пишет издание.Как добавляет Interia, использование сетей для "ловли" беспилотников, скорее всего, было первым средством против этихтехнологий, однако позднее появились более эффективные системы, например, лазерные ружья.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240624/dron-849435795.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дроны, россия, всу
Вооружения, дроны, РОССИЯ, ВСУ
13:26 25.06.2024
 
Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"

Interia: новый российский беспилотный квадрокоптер ловит дроны сетью

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia.
Отмечается, что российская система "Netcomet" не нуждается в специализированных беспилотниках, так как сеть может устанавливаться на любой дрон.
"Что касается принципа работы этих "ловцов дронов", то он очень прост. Он обнаруживает и отслеживает целевой дрон с помощью радара, оптических датчиков или других технологий слежения, и после того, как цель была идентифицирована и отслежена, система из наземной пусковой установки или другого дрона запускает сеть, чтобы физически поймать цель в воздухе, не позволяя ей выполнить миссию или нанести ущерб", - пишет издание.
Как добавляет Interia, использование сетей для "ловли" беспилотников, скорее всего, было первым средством против этихтехнологий, однако позднее появились более эффективные системы, например, лазерные ружья.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Песков переадресовал вопрос о дронах-разведчиках в Крыму Минобороны
Вчера, 12:44
 
ВооружениядроныРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала