https://1prime.ru/20240625/dron-849473389.html

Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"

Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов" - 25.06.2024, ПРАЙМ

Простой, но эффективный. В России придумали нового "ловца дронов"

Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:26+0300

2024-06-25T13:26+0300

2024-06-25T13:26+0300

вооружения

дроны

россия

всу

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия придумала простой и эффективный способ борьбы с дронами - выстреливать в них сетью. Об этом пишет польское издание Interia.Отмечается, что российская система "Netcomet" не нуждается в специализированных беспилотниках, так как сеть может устанавливаться на любой дрон."Что касается принципа работы этих "ловцов дронов", то он очень прост. Он обнаруживает и отслеживает целевой дрон с помощью радара, оптических датчиков или других технологий слежения, и после того, как цель была идентифицирована и отслежена, система из наземной пусковой установки или другого дрона запускает сеть, чтобы физически поймать цель в воздухе, не позволяя ей выполнить миссию или нанести ущерб", - пишет издание.Как добавляет Interia, использование сетей для "ловли" беспилотников, скорее всего, было первым средством против этихтехнологий, однако позднее появились более эффективные системы, например, лазерные ружья.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240624/dron-849435795.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дроны, россия, всу