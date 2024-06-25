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СМИ назвали "опасное" оружие, которое уничтожает самую мощную технику НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали "опасное" оружие, которое уничтожает самую мощную технику НАТО
СМИ назвали "опасное" оружие, которое уничтожает самую мощную технику НАТО - 25.06.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали "опасное" оружие, которое уничтожает самую мощную технику НАТО
Дешевые дроны представляют собой серьезную угрозу для НАТО, так как они наносят урон даже мощнейшей технике альянса, передает издание inews со ссылкой на... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:50+0300
2024-06-25T16:50+0300
вооружения
нато
дроны
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Дешевые дроны представляют собой серьезную угрозу для НАТО, так как они наносят урон даже мощнейшей технике альянса, передает издание inews со ссылкой на ведущих иследователей."Недорогие и доступные дроны представляют "одну из самых значимых угроз" обороне НАТО", - сказано в сообщении.По мнению высокопоставленных натовских чиновников, самые мощные вооружения могут быть уничтожены беспилотником за 100 долларов. Как отметил исследователь агентства альянса по связи и информации Марио Бен, Россия и другие государства могут применять дроны против передовых систем противовоздушной обороны.Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр призывал нарастить производство более дешевого оружия для отправки на Украину. При этом, по его словам, впадать в крайности не стоит. Если дрон уничтожает дорогие системы вооружения, это не означает, что число последних нужно сократить, пояснял Бауэр.
https://1prime.ru/20240625/dron-849473389.html
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нато, дроны
Вооружения, НАТО, дроны
16:50 25.06.2024
 
СМИ назвали "опасное" оружие, которое уничтожает самую мощную технику НАТО

inews: в НАТО опасаются дешевых дронов, они могут уничтожить ее самую мощную технику

© Фото : Предприятие-производитель дронаFPV-дрон "Упырь"
FPV-дрон Упырь - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© Фото : Предприятие-производитель дрона
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Дешевые дроны представляют собой серьезную угрозу для НАТО, так как они наносят урон даже мощнейшей технике альянса, передает издание inews со ссылкой на ведущих иследователей.
"Недорогие и доступные дроны представляют "одну из самых значимых угроз" обороне НАТО", - сказано в сообщении.
По мнению высокопоставленных натовских чиновников, самые мощные вооружения могут быть уничтожены беспилотником за 100 долларов. Как отметил исследователь агентства альянса по связи и информации Марио Бен, Россия и другие государства могут применять дроны против передовых систем противовоздушной обороны.
Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр призывал нарастить производство более дешевого оружия для отправки на Украину. При этом, по его словам, впадать в крайности не стоит. Если дрон уничтожает дорогие системы вооружения, это не означает, что число последних нужно сократить, пояснял Бауэр.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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ВооруженияНАТОдроны
 
 
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