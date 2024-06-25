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Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты
Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты - 25.06.2024, ПРАЙМ
Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты
Президент Польши Анжей Дуда посетил с визитом Китай, переговоры двух сторон дали скромные результаты. Об этом сообщает издание Fakt. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:09+0300
2024-06-25T16:09+0300
анджей дуда
китай
польша
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МОСКВА 25 июн - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда посетил с визитом Китай, переговоры двух сторон дали скромные результаты. Об этом сообщает издание Fakt.Отмечается, что польский лидер провел четырехчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам Пекин согласился отменить краткосрочные визы для поляков и запрет на импорт польской птицы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Как можно оценить "польский день" в Пекине? "Решение по визам для поляков была ожидаемым. Если соглашение касается только птицы, то этого явно недостаточно", - прокоментировал Fakt китаевед, профессор Богдан Гуральчик.По его словам, для Китая важны планы Польши относительно Белоруссии, поскольку единственным перевалочным пунктом для китайских грузов в Европу является Малашевич в приграничном Люблинском воеводстве. Гуральчик подчеркнул, что цель Пекина - не Варшава, а ЕС."Учитывая, что Польша является ключевой страной восточного фланга НАТО и мы имеем дело со стратегическим соперничеством США и Китая, наши элиты должны спросить себя, способны ли они поддерживать отдельно отношения с Западом и с Китаем", - добвил китаевед.Полный текст читайте на ИноСМИ
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анджей дуда, китай, польша
Анджей Дуда, КИТАЙ, ПОЛЬША
16:09 25.06.2024
 
Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты

Синолог Гуральчик: результаты первого дня визита Дуды в Пекин более чем скромные

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА 25 июн - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда посетил с визитом Китай, переговоры двух сторон дали скромные результаты. Об этом сообщает издание Fakt.
Отмечается, что польский лидер провел четырехчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам Пекин согласился отменить краткосрочные визы для поляков и запрет на импорт польской птицы.
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"Как можно оценить "польский день" в Пекине? "Решение по визам для поляков была ожидаемым. Если соглашение касается только птицы, то этого явно недостаточно", - прокоментировал Fakt китаевед, профессор Богдан Гуральчик.
По его словам, для Китая важны планы Польши относительно Белоруссии, поскольку единственным перевалочным пунктом для китайских грузов в Европу является Малашевич в приграничном Люблинском воеводстве. Гуральчик подчеркнул, что цель Пекина - не Варшава, а ЕС.
"Учитывая, что Польша является ключевой страной восточного фланга НАТО и мы имеем дело со стратегическим соперничеством США и Китая, наши элиты должны спросить себя, способны ли они поддерживать отдельно отношения с Западом и с Китаем", - добвил китаевед.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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11:34
 
Анджей ДудаКИТАЙПОЛЬША
 
 
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