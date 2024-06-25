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Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты

Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты - 25.06.2024, ПРАЙМ

Хотелось большего. "Паломничество" Дуды в Пекин дало скромные результаты

Президент Польши Анжей Дуда посетил с визитом Китай, переговоры двух сторон дали скромные результаты. Об этом сообщает издание Fakt. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:09+0300

2024-06-25T16:09+0300

2024-06-25T16:09+0300

анджей дуда

китай

польша

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МОСКВА 25 июн - ПРАЙМ. Президент Польши Анжей Дуда посетил с визитом Китай, переговоры двух сторон дали скромные результаты. Об этом сообщает издание Fakt.Отмечается, что польский лидер провел четырехчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам Пекин согласился отменить краткосрочные визы для поляков и запрет на импорт польской птицы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Как можно оценить "польский день" в Пекине? "Решение по визам для поляков была ожидаемым. Если соглашение касается только птицы, то этого явно недостаточно", - прокоментировал Fakt китаевед, профессор Богдан Гуральчик.По его словам, для Китая важны планы Польши относительно Белоруссии, поскольку единственным перевалочным пунктом для китайских грузов в Европу является Малашевич в приграничном Люблинском воеводстве. Гуральчик подчеркнул, что цель Пекина - не Варшава, а ЕС."Учитывая, что Польша является ключевой страной восточного фланга НАТО и мы имеем дело со стратегическим соперничеством США и Китая, наши элиты должны спросить себя, способны ли они поддерживать отдельно отношения с Западом и с Китаем", - добвил китаевед.Полный текст читайте на ИноСМИ

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китай

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анджей дуда, китай, польша