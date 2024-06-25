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Санкции не помеха. Валютные сделки под присмотром ЦБ без ограничений - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Санкции не помеха. Валютные сделки под присмотром ЦБ без ограничений
Санкции не помеха. Валютные сделки под присмотром ЦБ без ограничений - 25.06.2024, ПРАЙМ
Санкции не помеха. Валютные сделки под присмотром ЦБ без ограничений
Российская финансовая система оказалась устойчивой к внешнему давлению, заявила агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:36+0300
2024-06-25T10:36+0300
банк россии
эксклюзив
финансы
россия
курсы валют
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российская финансовая система оказалась устойчивой к внешнему давлению, заявила агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. С 13 июня курсы доллара и евро определяет Банк России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Форекс под лицензией ЦБ никак не пострадал от санкций. Все операции по торговле проходят в штатном режиме, доллары и евро — в свободном доступе к покупке и продаже, а вывод средств осуществляется в течение двух рабочих дней по регламенту и без форс-мажоров", - рассказала Проценко.Отмечается, что, по итогам первой половины 2024 года доля компании среди всех российских форекс-дилеров превысила 70%. Кроме того, сказала она, замороженные активы отсутствуют.По словам Проценко, аудитория с биржевого рынка может вырасти до конца года.По ее мнению, дело не только в санкциях в отношении Мосбиржи, но и в сервисе. Так, в распоряжении трейдеров — 41 валютная пара для торговли. Самыми популярными по итогам первых пяти месяцев 2024 года стали пары EUR/USD (доля по объему торгов — 34%), GBP/USD (19,9%), USD/JPY (15,2%), USD/CHF (4,1%).Это соотношение, вероятно изменится вскоре: по сообщению пресс-службы "Альфа-Форекс", трейдеры все чаще проявляют интерес к валютам развивающихся стран (турецкая лира, китайский юань и другие).Для сравнения: Мосбиржа предоставляет в два раза меньше валютных пар.Внебиржевой валютный рынок в России с 2016 года полностью регулируется Банком России и развивается при содействии Ассоциации форекс-дилеров. Все российские лицензированные форекс-дилеры входят в крупнейшие отечественные банковские и инвестиционные холдинги.
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эксклюзив, финансы, россия, курсы валют
Банк России, Эксклюзив, Финансы, РОССИЯ, Курсы валют
10:36 25.06.2024
 
Санкции не помеха. Валютные сделки под присмотром ЦБ без ограничений

Эксперт Проценко: российская финансовая система оказалась устойчивой к внешнему давлению

© fotolia.com / Julien Eichinger%Котировки
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© fotolia.com / Julien Eichinger
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российская финансовая система оказалась устойчивой к внешнему давлению, заявила агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Ранее в среду, 12 июня, Вашингтон включил в антироссийский санкционный список Мосбиржу, после чего биржевые торги американской и европейской валютой приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. С 13 июня курсы доллара и евро определяет Банк России.
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"Форекс под лицензией ЦБ никак не пострадал от санкций. Все операции по торговле проходят в штатном режиме, доллары и евро — в свободном доступе к покупке и продаже, а вывод средств осуществляется в течение двух рабочих дней по регламенту и без форс-мажоров", - рассказала Проценко.
Отмечается, что, по итогам первой половины 2024 года доля компании среди всех российских форекс-дилеров превысила 70%. Кроме того, сказала она, замороженные активы отсутствуют.
По словам Проценко, аудитория с биржевого рынка может вырасти до конца года.
По ее мнению, дело не только в санкциях в отношении Мосбиржи, но и в сервисе. Так, в распоряжении трейдеров — 41 валютная пара для торговли. Самыми популярными по итогам первых пяти месяцев 2024 года стали пары EUR/USD (доля по объему торгов — 34%), GBP/USD (19,9%), USD/JPY (15,2%), USD/CHF (4,1%).
Это соотношение, вероятно изменится вскоре: по сообщению пресс-службы "Альфа-Форекс", трейдеры все чаще проявляют интерес к валютам развивающихся стран (турецкая лира, китайский юань и другие).Для сравнения: Мосбиржа предоставляет в два раза меньше валютных пар.
Внебиржевой валютный рынок в России с 2016 года полностью регулируется Банком России и развивается при содействии Ассоциации форекс-дилеров. Все российские лицензированные форекс-дилеры входят в крупнейшие отечественные банковские и инвестиционные холдинги.
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