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Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva
Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva - 25.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva
Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков внимательно изучил новый электромобиль "АвтоВАЗа" — электрический вариант внедорожника Niva Travel. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:50+0300
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россия
пмэф-2024
электромобили
автоваз
niva
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков внимательно изучил новый электромобиль "АвтоВАЗа" — электрический вариант внедорожника Niva Travel.Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 л.с. в пике, а в номинале – 82 л.с. Трансмиссия внедорожника осталась прежней, но с учетом электрических актуаторов. Управление раздаткой и блокировкой дифференциала осуществляется через кнопки. Тяговая батарея состоит из двух секций: одна в багажнике, вторая — под сиденьем второго ряда. Ее емкость — всего 34 кВт·ч, хватает на 175 км при спокойной езде.Ранее представитель Niva на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2024 рассказал, что новая модель будет иметь двигатель номинальной мощностью 60 кВт и максимальной — 120 кВт, запас хода составит 175 километров, а емкость батареи — 34 кВт.По его словам, в машине установлены две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Предусмотрена зарядка от бытовой розетки в течение 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.В новой модели установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED, добавил представитель Niva.
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россия, пмэф-2024, электромобили, автоваз, niva
РОССИЯ, ПМЭФ-2024, электромобили, АвтоВАЗ, Niva
16:50 25.06.2024 (обновлено: 16:53 25.06.2024)
 
Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva

Главред "За рулем" изучил e‑Niva – электрическую версию Нивы Travel

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков внимательно изучил новый электромобиль "АвтоВАЗа" — электрический вариант внедорожника Niva Travel.
Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 л.с. в пике, а в номинале – 82 л.с.
Трансмиссия внедорожника осталась прежней, но с учетом электрических актуаторов. Управление раздаткой и блокировкой дифференциала осуществляется через кнопки.
Тяговая батарея состоит из двух секций: одна в багажнике, вторая — под сиденьем второго ряда. Ее емкость — всего 34 кВт·ч, хватает на 175 км при спокойной езде.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ показали электрическую версию "Нивы", пишут СМИ
5 июня, 10:09
Ранее представитель Niva на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2024 рассказал, что новая модель будет иметь двигатель номинальной мощностью 60 кВт и максимальной — 120 кВт, запас хода составит 175 километров, а емкость батареи — 34 кВт.
По его словам, в машине установлены две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Предусмотрена зарядка от бытовой розетки в течение 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.
В новой модели установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED, добавил представитель Niva.
 
РОССИЯПМЭФ-2024электромобилиАвтоВАЗNiva
 
 
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