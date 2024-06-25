https://1prime.ru/20240625/elektromobil-849481993.html

Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva

Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva - 25.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новой Lada e-Niva

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков внимательно изучил новый электромобиль "АвтоВАЗа" — электрический вариант внедорожника Niva Travel. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:50+0300

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пмэф-2024

электромобили

автоваз

niva

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков внимательно изучил новый электромобиль "АвтоВАЗа" — электрический вариант внедорожника Niva Travel.Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 л.с. в пике, а в номинале – 82 л.с. Трансмиссия внедорожника осталась прежней, но с учетом электрических актуаторов. Управление раздаткой и блокировкой дифференциала осуществляется через кнопки. Тяговая батарея состоит из двух секций: одна в багажнике, вторая — под сиденьем второго ряда. Ее емкость — всего 34 кВт·ч, хватает на 175 км при спокойной езде.Ранее представитель Niva на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2024 рассказал, что новая модель будет иметь двигатель номинальной мощностью 60 кВт и максимальной — 120 кВт, запас хода составит 175 километров, а емкость батареи — 34 кВт.По его словам, в машине установлены две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Предусмотрена зарядка от бытовой розетки в течение 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.В новой модели установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED, добавил представитель Niva.

https://1prime.ru/20240605/niva-848833071.html

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россия, пмэф-2024, электромобили, автоваз, niva