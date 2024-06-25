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Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг

Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг - 25.06.2024, ПРАЙМ

Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг

Украина и Молдавия получили статус "ускоренных канддатов" на вступление в Европейский союз, однако страны должны соблюсти определенные требования, пишет... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:35+0300

2024-06-25T09:35+0300

2024-06-25T09:35+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Украина и Молдавия получили статус "ускоренных канддатов" на вступление в Европейский союз, однако страны должны соблюсти определенные требования, пишет агентство РИА Новости.Ранее сообщалось, что переговорный процесс о присоединении к союзу Украины и Молдавии стартует во вторник, 25 июня.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет РИА Новости, государствам непросто добиться желаемого, поскольку им необходимо соответствовать ряду требований.Соответствующие копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза."В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат", - отмечается в материалах.Кроме того, некоторые члены ЕС, например, Польша, Венгрия, Румыния, подчеркивают, что процесс вступления Молдавии и Украины будет долгим. Такого же мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, чьи слова приводит РИА Новости."Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", - пояснил он.По мнению бывшего украинского дипломата, политолога Ростислава Ищенко, евроинтеграция этих стран растянется на десятки лет, однако у них нет столько времени.

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