Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240625/es-849462426.html
Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг
Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг - 25.06.2024, ПРАЙМ
Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг
Украина и Молдавия получили статус "ускоренных канддатов" на вступление в Европейский союз, однако страны должны соблюсти определенные требования, пишет... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T09:35+0300
2024-06-25T09:35+0300
политика
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Украина и Молдавия получили статус "ускоренных канддатов" на вступление в Европейский союз, однако страны должны соблюсти определенные требования, пишет агентство РИА Новости.Ранее сообщалось, что переговорный процесс о присоединении к союзу Украины и Молдавии стартует во вторник, 25 июня.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пишет РИА Новости, государствам непросто добиться желаемого, поскольку им необходимо соответствовать ряду требований.Соответствующие копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза."В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат", - отмечается в материалах.Кроме того, некоторые члены ЕС, например, Польша, Венгрия, Румыния, подчеркивают, что процесс вступления Молдавии и Украины будет долгим. Такого же мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, чьи слова приводит РИА Новости."Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", - пояснил он.По мнению бывшего украинского дипломата, политолога Ростислава Ищенко, евроинтеграция этих стран растянется на десятки лет, однако у них нет столько времени.
https://1prime.ru/20240624/gosdep-849450795.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, украина
Политика, ЕС, УКРАИНА
09:35 25.06.2024
 
Времени не осталось: Евросоюз пошел на отчаянный шаг

Политолог Денисов: ЕС придумает особый формат для Украины в своем составе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Украина и Молдавия получили статус "ускоренных канддатов" на вступление в Европейский союз, однако страны должны соблюсти определенные требования, пишет агентство РИА Новости.
Ранее сообщалось, что переговорный процесс о присоединении к союзу Украины и Молдавии стартует во вторник, 25 июня.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как пишет РИА Новости, государствам непросто добиться желаемого, поскольку им необходимо соответствовать ряду требований.
Соответствующие копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.
"В ноябре 2023-го украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что Киев готов на 2,3 балла из четырех, Молдавия — на 1,9. Для сравнения: Турция с 2,9 балла уже четверть века кандидат", - отмечается в материалах.
Кроме того, некоторые члены ЕС, например, Польша, Венгрия, Румыния, подчеркивают, что процесс вступления Молдавии и Украины будет долгим. Такого же мнения придерживается эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, чьи слова приводит РИА Новости.
"Для Киева главное препятствие — незавершенный военный конфликт с Россией. Кроме того, не решена проблема с коррупцией. Молдавию лоббирует Румыния, но этого недостаточно. Скорее всего, в ЕС выработают для них специальный формат. В конце концов, они не выполнили даже те условия, которые им выдвинули для статуса кандидата", - пояснил он.
По мнению бывшего украинского дипломата, политолога Ростислава Ищенко, евроинтеграция этих стран растянется на десятки лет, однако у них нет столько времени.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Госдеп сообщил, когда ждет решения о членстве Украины в ЕС
Вчера, 17:19
 
ПолитикаЕСУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала