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Короткого пути в ЕС не существует, заявила фон дер Ляйен
Короткого пути в ЕС не существует, заявила фон дер Ляйен - 25.06.2024, ПРАЙМ
Короткого пути в ЕС не существует, заявила фон дер Ляйен
Короткого пути в Европейский союз не существует, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:33+0300
2024-06-25T12:33+0300
2024-06-25T12:33+0300
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - ПРАЙМ. Короткого пути в Европейский союз не существует, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Во вторник, 25 июня, начнется переговорный процесс по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Фон дер Ляйен назвала старт переговоров "хорошей новостью", поворотным моментом для всех сторон."Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует", - добавила она.По данным источника в ЕС, на заседании во вторник планируется провести две межправконференции. Помимо европейских министров в них поучаствуют вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Источник добавил, что подготовка к первым переговорам может занимать около года.
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урсула фон дер ляйен, ес, молдавия, украина
Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА
Короткого пути в ЕС не существует, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен предупредила Украину и Молдавию, что короткого пути в ЕС не существует
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - ПРАЙМ. Короткого пути в Европейский союз не существует, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник, 25 июня, начнется переговорный процесс по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Фон дер Ляйен назвала старт переговоров "хорошей новостью", поворотным моментом для всех сторон.
"Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует", - добавила она.
По данным источника в ЕС, на заседании во вторник планируется провести две межправконференции. Помимо европейских министров в них поучаствуют вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Источник добавил, что подготовка к первым переговорам может занимать около года.
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