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Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:26+0300
2024-06-25T15:31+0300
политика
европа
ек
урсула фон дер ляйен
кая каллас
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. Лидеры стран ЕС договорились также о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК, и о назначении экс-премьера Португалии Антониу Кошты — главой Евросовета.Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Как ранее сообщала Politico, премьер-министра Эстонии не рассматривали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии из-за его излишне жёсткого отношения к гражданам России.
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европа, ек, урсула фон дер ляйен, кая каллас
Политика, ЕВРОПА, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас
15:26 25.06.2024 (обновлено: 15:31 25.06.2024)
 
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ

DPA: Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA.
Лидеры стран ЕС договорились также о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК, и о назначении экс-премьера Португалии Антониу Кошты — главой Евросовета.
Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
Как ранее сообщала Politico, премьер-министра Эстонии не рассматривали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии из-за его излишне жёсткого отношения к гражданам России.
 
ПолитикаЕВРОПАЕКУрсула фон дер ЛяйенКая Каллас
 
 
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