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Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ

Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ

Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ

Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:26+0300

2024-06-25T15:26+0300

2024-06-25T15:31+0300

политика

европа

ек

урсула фон дер ляйен

кая каллас

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. Лидеры стран ЕС договорились также о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК, и о назначении экс-премьера Португалии Антониу Кошты — главой Евросовета.Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Как ранее сообщала Politico, премьер-министра Эстонии не рассматривали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии из-за его излишне жёсткого отношения к гражданам России.

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европа, ек, урсула фон дер ляйен, кая каллас