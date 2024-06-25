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Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:26+0300
2024-06-25T15:26+0300
2024-06-25T15:31+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA. Лидеры стран ЕС договорились также о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК, и о назначении экс-премьера Португалии Антониу Кошты — главой Евросовета.Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Как ранее сообщала Politico, премьер-министра Эстонии не рассматривали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии из-за его излишне жёсткого отношения к гражданам России.
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европа, ек, урсула фон дер ляйен, кая каллас
Политика, ЕВРОПА, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас
Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии, передает СМИ
DPA: Кая Каллас заменит Жозепа Борреля как глава евродипломатии
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
Премьер Эстонии Кайя Каллас станет главой евродипломатии вместо Жозепа Борреля, сообщило информационное агентство DPA
.
Лидеры стран ЕС договорились также о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя ЕК, и о назначении экс-премьера Португалии Антониу Кошты — главой Евросовета.
Ранее DPA сообщило, что страны ЕС согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
Как ранее сообщала Politico, премьер-министра Эстонии не рассматривали в качестве кандидата на пост главы Еврокомиссии из-за его излишне жёсткого отношения к гражданам России.