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Финские СМИ подсчитали вероятность изъятия принадлежащей россиянам арены

Финские СМИ подсчитали вероятность изъятия принадлежащей россиянам арены - 25.06.2024, ПРАЙМ

Финские СМИ подсчитали вероятность изъятия принадлежащей россиянам арены

Финские власти экспроприируют принадлежащую россиянам концертно-спортивную арену в Хельсинки с "99% вероятностью", сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:57+0300

2024-06-25T17:57+0300

2024-06-25T17:57+0300

экономика

россия

финляндия

арена helsinki hall

конфискация

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Финские власти экспроприируют принадлежащую россиянам концертно-спортивную арену в Хельсинки с "99% вероятностью", сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Как утверждают финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. "Арена Helsinki Hall, бывшая Hartwall Arena, будет экспроприирована с 99% вероятностью", — говорится в материале. Владельцы арены получили три предложения о покупке на сумму от 35 до 40 млн евро, но ни одна сделка не состоялась, пишет издание. После конфискации арена будет продана с повторными торгами.Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что министерство не получило документов, подтверждающих продажу арены. Если до 30 июня документы не поступят, финские власти начнут процедуру экспроприации.По словам Валтонен, МИД и министерство юстиции подготовит для этого соответствующий закон.Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что в декабре 2023 года стало известно о возможности продажи арены в соответствии со статьёй, которая была принята вместе с 12-м пакетом санкций ЕС в отношении России.Helsinki Hall — крупная спортивная арена и концертная площадка в Хельсинки. Для продажи арены российскими владельцами, находящимися под санкциями, требуется разрешение финского МИД и Управления судебных приставов, а также властей США. В конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.

https://1prime.ru/20240624/finlyandiya-849456784.html

финляндия

арена helsinki hall

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россия, финляндия, арена helsinki hall, конфискация