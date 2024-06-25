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Управляющая ФРС Боуман не прогнозирует снижение ставок в этом году

Управляющая ФРС Боуман не прогнозирует снижение ставок в этом году - 25.06.2024, ПРАЙМ

Управляющая ФРС Боуман не прогнозирует снижение ставок в этом году

Управляющая ФРС США Мишель Боуман во вторник заявила, что не ожидает снижения ключевой процентной ставки в этом году. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:40+0300

2024-06-25T19:40+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Управляющая ФРС США Мишель Боуман во вторник заявила, что не ожидает снижения ключевой процентной ставки в этом году."Да, я по-прежнему так считаю. Я не включила дальнейшие снижения ставки в экономические прогнозы на этот год, я перенесла их на следующие годы", – сказала Боуман в ходе общения с журналистами на прошедшем в Лондоне мероприятии. Таким был ответ на просьбу подтвердить, что она не включила снижение ставок в прогнозы до конца 2024 года."Сейчас, учитывая неопределенность экономических перспектив и то, что нам показывают данные, мы занимаем выгодную позицию для того, чтобы понять возможное развитие событий", – сказал она.

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рынки, ставка фрс