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Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино
Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ
Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино
Пути эвакуации людям, находящимся в горящем административном здании в подмосковном Фрязино, перекрыли рухнувшие строительные конструкции после взрывов... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T10:54+0300
2024-06-25T10:54+0300
2024-06-25T11:06+0300
происшествия
пожар
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пути эвакуации людям, находящимся в горящем административном здании в подмосковном Фрязино, перекрыли рухнувшие строительные конструкции после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Как заявил замначальника подмосковного ГУ МЧС Алексей Логинов, находившиеся в горящем здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня. "Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - пояснил собеседник агентства. По его словам, из-за обрушившихся строительных конструкций оказались перегорожены лестничные марши, и из-за этого стала невозможной эвакуация людей с верхних этажей.В понедельник днем произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино. МЧС ближе к 22.00 сообщило о ликвидации открытого горения. На данный момент официально известно о шестерых погибших.
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пожар, мчс
Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино
Рухнувшие перекрытия после взрывов в здании во Фрязино завалили пути эвакуации людей
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пути эвакуации людям, находящимся в горящем административном здании в подмосковном Фрязино, перекрыли рухнувшие строительные конструкции после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Как заявил замначальника подмосковного ГУ МЧС Алексей Логинов, находившиеся в горящем здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня.
"Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - пояснил собеседник агентства.
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
По его словам, из-за обрушившихся строительных конструкций оказались перегорожены лестничные марши, и из-за этого стала невозможной эвакуация людей с верхних этажей.
В понедельник днем произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино. МЧС ближе к 22.00 сообщило о ликвидации открытого горения. На данный момент официально известно о шестерых погибших.