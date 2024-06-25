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Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино

Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино - 25.06.2024, ПРАЙМ

Названа причина невозможности эвакуации людей при пожаре во Фрязино

Пути эвакуации людям, находящимся в горящем административном здании в подмосковном Фрязино, перекрыли рухнувшие строительные конструкции после взрывов... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:54+0300

2024-06-25T10:54+0300

2024-06-25T11:06+0300

происшествия

пожар

мчс

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Пути эвакуации людям, находящимся в горящем административном здании в подмосковном Фрязино, перекрыли рухнувшие строительные конструкции после взрывов кислородных баллонов на шестом этаже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Как заявил замначальника подмосковного ГУ МЧС Алексей Логинов, находившиеся в горящем здании люди оказались отрезаны от путей эвакуации после серии взрывов и распространения огня. "Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", - пояснил собеседник агентства. По его словам, из-за обрушившихся строительных конструкций оказались перегорожены лестничные марши, и из-за этого стала невозможной эвакуация людей с верхних этажей.В понедельник днем произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в восьмиэтажном административно-складском здании во Фрязино. МЧС ближе к 22.00 сообщило о ликвидации открытого горения. На данный момент официально известно о шестерых погибших.

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пожар, мчс