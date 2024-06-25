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Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля - 25.06.2024, ПРАЙМ
Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля, сообщили в компании. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:37+0300
2024-06-25T13:37+0300
2024-06-25T13:53+0300
энергетика
спг
импорт спг
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля, сообщили в компании."Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ на терминалы, не подключенные к сети", - говорится в сообщении на сайте компании.Новый пакет санкций запрещает импорт российского СПГ на терминалы на территории ЕС, не подключенные к газовой сети. В Финляндии это терминалы в Пори и Торнио. При этом на крупнейший в Финляндии терминал СПГ в порту Инкоо, который соединен с газопроводом Balticconnector, поставка российского СПГ была запрещена ранее решением финских властей.
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спг, импорт спг, финляндия, санкции против рф
Энергетика, СПГ, импорт СПГ, ФИНЛЯНДИЯ, санкции против РФ
Финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля
Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку российского СПГ 26 июля
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля, сообщили в компании.
"Санкции, принятые ЕС, не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажорным обстоятельством, препятствующим закупке или импорту российского СПГ на терминалы, не подключенные к сети", - говорится в сообщении на сайте компании.
Новый пакет санкций запрещает импорт российского СПГ на терминалы на территории ЕС, не подключенные к газовой сети. В Финляндии это терминалы в Пори и Торнио. При этом на крупнейший в Финляндии терминал СПГ в порту Инкоо, который соединен с газопроводом Balticconnector, поставка российского СПГ была запрещена ранее решением финских властей.