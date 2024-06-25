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Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ

Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ - 25.06.2024, ПРАЙМ

Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли во вторник, чему способствовали высокая конкуренция с потребителями в Азии за поставки СПГ... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:12+0300

2024-06-25T14:12+0300

2024-06-25T14:12+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли во вторник, чему способствовали высокая конкуренция с потребителями в Азии за поставки СПГ и опасения относительно возможного перебоя поставок.По состоянию на 08.10 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце повысились на 0,47 евро, до 34,95 евро за мегаватт-час, что соответствует примерно 10,98 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG.Августовские фьючерсы в Нидерландах торговались с повышением на 0,53 евро, по 35,38 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой на следующий день выросли на 0,95 пенса, до 82,95 пенса за терм."Повышательные риски со стороны сильного спроса на СПГ в Азии и риск прекращения поставок российского газа по трубопроводам продолжают оказывать поддержку котировкам в Нидерландах", - пишут аналитики Morgan Stanley.Высокие температуры воздуха и повышенный спрос на кондиционирование помещений спровоцировали всплеск потребления СПГ в Азии, а значит цены в Европе должны вырасти, чтобы привлечь поставщиков.В ING отмечают, что совокупный импорт газа в страны Азии в первые пять месяцев 2024 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года."Преимущественно это повышение было обеспечено Китаем, возвращением покупателей, чувствительных к колебаниям цен, а также жарой в некоторых регионах Азии, которая усилила спрос на кондиционирование помещений", - говорят аналитики ING.В понедельник в ЕС также был принят очередной пакет санкций в отношении России, в том числе запрет на перегрузку российского СПГ.Однако, по словам трейдеров, эти новости не оказали сильного влияния на рынок, так как эта мера напрямую не связана с предложением на европейском рынке газа.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,04 евро, по 67,39 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа