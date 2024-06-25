Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/gaz-849475407.html
Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ
Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли во вторник, чему способствовали высокая конкуренция с потребителями в Азии за поставки СПГ... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:12+0300
2024-06-25T14:12+0300
рынки
мировой рынок газа
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли во вторник, чему способствовали высокая конкуренция с потребителями в Азии за поставки СПГ и опасения относительно возможного перебоя поставок.По состоянию на 08.10 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце повысились на 0,47 евро, до 34,95 евро за мегаватт-час, что соответствует примерно 10,98 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG.Августовские фьючерсы в Нидерландах торговались с повышением на 0,53 евро, по 35,38 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракты с поставкой на следующий день выросли на 0,95 пенса, до 82,95 пенса за терм."Повышательные риски со стороны сильного спроса на СПГ в Азии и риск прекращения поставок российского газа по трубопроводам продолжают оказывать поддержку котировкам в Нидерландах", - пишут аналитики Morgan Stanley.Высокие температуры воздуха и повышенный спрос на кондиционирование помещений спровоцировали всплеск потребления СПГ в Азии, а значит цены в Европе должны вырасти, чтобы привлечь поставщиков.В ING отмечают, что совокупный импорт газа в страны Азии в первые пять месяцев 2024 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года."Преимущественно это повышение было обеспечено Китаем, возвращением покупателей, чувствительных к колебаниям цен, а также жарой в некоторых регионах Азии, которая усилила спрос на кондиционирование помещений", - говорят аналитики ING.В понедельник в ЕС также был принят очередной пакет санкций в отношении России, в том числе запрет на перегрузку российского СПГ.Однако, по словам трейдеров, эти новости не оказали сильного влияния на рынок, так как эта мера напрямую не связана с предложением на европейском рынке газа.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,04 евро, по 67,39 евро за тонну.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
14:12 25.06.2024
 

Котировки на европейском рынке газа выросли на фоне спроса на СПГ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли во вторник, чему способствовали высокая конкуренция с потребителями в Азии за поставки СПГ и опасения относительно возможного перебоя поставок.
По состоянию на 08.10 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в следующем месяце повысились на 0,47 евро, до 34,95 евро за мегаватт-час, что соответствует примерно 10,98 доллара за млн БТЕ, согласно данным LSEG.
Августовские фьючерсы в Нидерландах торговались с повышением на 0,53 евро, по 35,38 евро за мегаватт-час.
В Великобритании контракты с поставкой на следующий день выросли на 0,95 пенса, до 82,95 пенса за терм.
"Повышательные риски со стороны сильного спроса на СПГ в Азии и риск прекращения поставок российского газа по трубопроводам продолжают оказывать поддержку котировкам в Нидерландах", - пишут аналитики Morgan Stanley.
Высокие температуры воздуха и повышенный спрос на кондиционирование помещений спровоцировали всплеск потребления СПГ в Азии, а значит цены в Европе должны вырасти, чтобы привлечь поставщиков.
В ING отмечают, что совокупный импорт газа в страны Азии в первые пять месяцев 2024 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
"Преимущественно это повышение было обеспечено Китаем, возвращением покупателей, чувствительных к колебаниям цен, а также жарой в некоторых регионах Азии, которая усилила спрос на кондиционирование помещений", - говорят аналитики ING.
В понедельник в ЕС также был принят очередной пакет санкций в отношении России, в том числе запрет на перегрузку российского СПГ.
Однако, по словам трейдеров, эти новости не оказали сильного влияния на рынок, так как эта мера напрямую не связана с предложением на европейском рынке газа.
Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,04 евро, по 67,39 евро за тонну.
 
Рынкимировой рынок газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала