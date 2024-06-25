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Фьючерсы на газ в США снизились на 2% на росте добычи и прогнозах спроса

Фьючерсы на газ в США снизились на 2% на росте добычи и прогнозах спроса - 25.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на газ в США снизились на 2% на росте добычи и прогнозах спроса

Фьючерсы на природный газ в США во вторник снизились примерно на 2% в свете медленного повышения добычи и прогнозов более низкого спроса в следующие две недели, | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:42+0300

2024-06-25T19:42+0300

2024-06-25T19:42+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США во вторник снизились примерно на 2% в свете медленного повышения добычи и прогнозов более низкого спроса в следующие две недели, чем ожидалось ранее, несмотря на то, что на значительной территории страны стоит аномальная жара.Июльские фьючерсы на газ на NYMEX, которые предпоследний день торгуются как фьючерсы с поставкой в следующем месяце, по состоянию на 13.18 по Гринвичу подешевели на 4,5 цента, или 1,6%, до 2,766 доллара за млн БТЕ.Хотя цены на газ за последние две недели снизились примерно на 7%, чистые длинные позиции по фьючерсам и опционам на NYMEX и ICE на прошлой неделе достигли максимума с апреля 2022 года – вторую неделю подряд. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по срочной биржевой торговле США.На рынке спот цены на газ в Waha (Западный Техас) впервые с мая ушли на негативную территорию. Из-за технических работ на трубопроводе газ не поступает с Пермского бассейна, хотя спрос растет, поскольку потребители из-за жары усиленно пользуются кондиционерами.По оценкам LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах с начала июня выросла до 98,5 млрд кубических футов в день с 25-месячного минимума 98,1 млн кубических футов в день, достигнутого в мае. Достигнутый в декабре 2023 года рекордный месячный максимум составлял 105,5 млрд кубических футов в день.Однако суточная добыча во вторник, по предварительным данным, снизилась примерно на 3,0 млрд кубических футов и достигла недельного минимума на уровне 97,4 млрд кубических футов, тогда как в понедельник была на максимуме за 11 недель – 100,4 млрд кубических футов. Как отмечают аналитики, предварительные данные в ходе дня часто пересматриваются в сторону повышения.По словам аналитиков, рост добычи, начавшийся в конце мая, говорит о том, что некоторые компании стали медленно увеличивать объемы после 47%-ного роста цен на фьючерсы в апреле и мае. За истекший период июня цены выросли примерно на 5%.В июне генеральные директора EQT и Chesapeake Energy сообщили, что компании начали увеличивать добычу.Однако в целом добыча газа в США с начала 2024 года все еще снижена примерно на 8%, после того как несколько компаний, включая EQT и Chesapeake Energy, отложили закачивание скважин и буровые работы при падении цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года.По прогнозам метеорологов, погода в 48 континентальных штатах как минимум до 10 июля будет жарче нормы. В LSEG прогнозируют, что жара приведет к росту объемов газа, используемого станциями в этих 48 штатах для обеспечения работы кондиционеров.Однако на следующей неделе, вероятно, будет не так жарко, и, как ожидает LSEG, средний спрос на газ в 48 континентальных штатах, включая экспорт, снизится с 103,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 100,3 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Прогноз на эту неделю ниже оценки LSEG по состоянию на понедельник.Потоки газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период июня составили 12,9 млрд кубических футов, как и в мае. Это все еще ниже месячного рекорда в 14,7 млрд кубических футов в день, достигнутого в декабре 2023 года, ввиду продолжающихся технических работ на нескольких заводах и трубопроводах, включая терминал Freeport в Техасе и несколько заводов Луизианы: Cameron LNG, Sabine Pass компании Cheniere Energy и Calcasieu Pass компании Venture Global.

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рынки, мировой рынок газа