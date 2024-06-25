Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/gd-849481003.html
ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей
ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей - 25.06.2024, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:30+0300
2024-06-25T16:30+0300
госдума
табак
никотин
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Инициативу внес в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал проект к принятию 22 мая. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подобная смесь может быть "безникотиновой" - с массовой долей никотина менее 0,01% или "никотинсодержащей" с долей никотина от 0,01% до 3,5%, допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения. По словам автора, законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.
https://1prime.ru/20240625/rosatom-849475018.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_42a049a1e763deb16af2e0e266c14f2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, табак, никотин
Госдума, табак, Никотин
16:30 25.06.2024
 
ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей

ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи бестабачной смеси с никотином более 3,5%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%.
Инициативу внес в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал проект к принятию 22 мая.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подобная смесь может быть "безникотиновой" - с массовой долей никотина менее 0,01% или "никотинсодержащей" с долей никотина от 0,01% до 3,5%, допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения.
По словам автора, законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Госдума разрешила "Росатому" выпускать облигации
14:01
 
ГосдуматабакНикотин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала