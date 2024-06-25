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ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей

ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей - 25.06.2024, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении проект о запрете продажи некоторых бестабачных смесей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:30+0300

2024-06-25T16:30+0300

2024-06-25T16:30+0300

госдума

табак

никотин

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи бестабачной смеси для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Инициативу внес в Госдуму сенатор Вячеслав Тимченко в декабре прошлого года. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал проект к принятию 22 мая. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас подобная смесь может быть "безникотиновой" - с массовой долей никотина менее 0,01% или "никотинсодержащей" с долей никотина от 0,01% до 3,5%, допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения. По словам автора, законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.

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госдума, табак, никотин