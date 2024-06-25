https://1prime.ru/20240625/germaniya-849480833.html
Минобороны ФРГ хочет заказать боеприпасы на 15 миллиардов евро, пишет СМИ
Минобороны ФРГ хочет заказать боеприпасы на 15 миллиардов евро, пишет СМИ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Минобороны ФРГ хочет заказать боеприпасы на 15 миллиардов евро, пишет СМИ
Министерство обороны Германии хочет дополнительно заказать до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов на сумму до 15 миллиардов евро. Об этом пишет немецкое... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:25+0300
2024-06-25T16:25+0300
2024-06-25T16:25+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны Германии хочет дополнительно заказать до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов на сумму до 15 миллиардов евро. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. "По данным Spiegel, министр обороны Борис Писториус хочет заключить еще одну миллиардную сделку на закупку до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов", - сообщает газета.Также уточняется, что оборонное ведомство совместно с немецким Минфином уже представили соответствующий запрос в бюджетный комитет Бундестага (нижней палаты немецкого парламента). Газета уточняет, что соответствующий контракт на изготовление боеприпасов должен быть подписан с двумя оборонными компаниями: Diehl Defense и Nammo Raufoss.Spiegel пишет, что обозначенное количество снарядов может быть произведено к концу 2030 года, а нужны они для восполнения запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Украине.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240623/kitay-849417551.html
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россия, германия, минобороны германии
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Минобороны Германии
Минобороны ФРГ хочет заказать боеприпасы на 15 миллиардов евро, пишет СМИ
Spiegel: Минобороны ФРГ хочет заказать боеприпасы на сумму до 15 миллиардов евро
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны Германии хочет дополнительно заказать до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов на сумму до 15 миллиардов евро. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
"По данным Spiegel, министр обороны Борис Писториус хочет заключить еще одну миллиардную сделку на закупку до 2,35 миллиона артиллерийских боеприпасов", - сообщает газета.
Также уточняется, что оборонное ведомство совместно с немецким Минфином уже представили соответствующий запрос в бюджетный комитет Бундестага (нижней палаты немецкого парламента). Газета уточняет, что соответствующий контракт на изготовление боеприпасов должен быть подписан с двумя оборонными компаниями: Diehl Defense и Nammo Raufoss.
Spiegel пишет, что обозначенное количество снарядов может быть произведено к концу 2030 года, а нужны они для восполнения запасов бундесвера, которые истощились на фоне предоставления военной помощи Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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