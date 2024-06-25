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Голикова раскрыла, на сколько вырастет пенсия после индексации
Голикова раскрыла, на сколько вырастет пенсия после индексации - 25.06.2024, ПРАЙМ
Голикова раскрыла, на сколько вырастет пенсия после индексации
Минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T12:43+0300
2024-06-25T12:43+0300
2024-06-25T12:48+0300
татьяна голикова
пенсии
индексация пенсий
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей", - сказала Голикова во время пленарного заседания Госдумы.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что индексация будет проходить дважды в год одинаково для всех пенсионеров и затронет порядка 7,8 миллиона россиян.
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татьяна голикова, пенсии, индексация пенсий
Татьяна Голикова, Пенсии, индексация пенсий
Голикова раскрыла, на сколько вырастет пенсия после индексации
Голикова: пенсии увеличатся в среднем минимум на 1300 рублей после индексации
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1300 рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей", - сказала Голикова во время пленарного заседания Госдумы.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что индексация будет проходить дважды в год одинаково для всех пенсионеров и затронет порядка 7,8 миллиона россиян.
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня