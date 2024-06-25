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На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника - 25.06.2024, ПРАЙМ
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На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника - 25.06.2024, ПРАЙМ
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:45+0300
2024-06-25T17:45+0300
сша
беспилотник
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от пользователей Google Maps информацию. Отмечается, что был обнаружен дрон под названием Manta Ray. Как пишет издание, его изображение до сих пор находится в открытом доступе. Manta Ray является подводным беспилотником, который может погружаться "туда, куда не могут добраться люди". Отмечается, что подобные дрон может "впадать в спячку" на дне моря, что связано с его переходом в режим энергосбережения.
https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483453.html
сша
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сша, беспилотник
США, беспилотник
17:45 25.06.2024
 
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника

NY Post: пользователи Google Maps обнаружили в США сверхсекретный прототип БПЛА

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от пользователей Google Maps информацию.
Отмечается, что был обнаружен дрон под названием Manta Ray. Как пишет издание, его изображение до сих пор находится в открытом доступе.
Manta Ray является подводным беспилотником, который может погружаться "туда, куда не могут добраться люди". Отмечается, что подобные дрон может "впадать в спячку" на дне моря, что связано с его переходом в режим энергосбережения.
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