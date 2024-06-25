https://1prime.ru/20240625/google-maps-849485875.html
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника - 25.06.2024, ПРАЙМ
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:45+0300
2024-06-25T17:45+0300
2024-06-25T17:45+0300
сша
беспилотник
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от пользователей Google Maps информацию. Отмечается, что был обнаружен дрон под названием Manta Ray. Как пишет издание, его изображение до сих пор находится в открытом доступе. Manta Ray является подводным беспилотником, который может погружаться "туда, куда не могут добраться люди". Отмечается, что подобные дрон может "впадать в спячку" на дне моря, что связано с его переходом в режим энергосбережения.
https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483453.html
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сша, беспилотник
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
NY Post: пользователи Google Maps обнаружили в США сверхсекретный прототип БПЛА
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ.
На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет
New York Post, ссылаясь на полученную от пользователей Google Maps информацию.
Отмечается, что был обнаружен дрон под названием Manta Ray. Как пишет издание, его изображение до сих пор находится в открытом доступе.
Manta Ray является подводным беспилотником, который может погружаться "туда, куда не могут добраться люди". Отмечается, что подобные дрон может "впадать в спячку" на дне моря, что связано с его переходом в режим энергосбережения.
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