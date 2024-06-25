https://1prime.ru/20240625/google-maps-849485875.html

На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника

На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника - 25.06.2024, ПРАЙМ

На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника

На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T17:45+0300

2024-06-25T17:45+0300

2024-06-25T17:45+0300

сша

беспилотник

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На расположенной в Калифорнии базе был обнаружен сверхсекретный прототип морского беспилотника США, о чем пишет New York Post, ссылаясь на полученную от пользователей Google Maps информацию. Отмечается, что был обнаружен дрон под названием Manta Ray. Как пишет издание, его изображение до сих пор находится в открытом доступе. Manta Ray является подводным беспилотником, который может погружаться "туда, куда не могут добраться люди". Отмечается, что подобные дрон может "впадать в спячку" на дне моря, что связано с его переходом в режим энергосбережения.

https://1prime.ru/20240625/ukraina-849483453.html

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, беспилотник