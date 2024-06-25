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В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО и их семей

В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО и их семей - 25.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести кешбэк за путевки для участников СВО и их семей

Нужно установить компенсацию до 20 процентов на путевки и для участников специальной военной операции и членам их семей. С подобной инициативой выступила... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T10:55+0300

2024-06-25T10:55+0300

2024-06-25T10:55+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Нужно установить компенсацию до 20 процентов на путевки и для участников специальной военной операции и членам их семей. С подобной инициативой выступила депутат Государственной Думы Яна Лантратова. "Кешбэк за путевки для участников СВО и членов их семей... Предложила запустить программу "Возврат. туризм", в рамках которой участникам СВО и членам их семей будет компенсироваться до 20% от стоимости путевки", - сообщила парламентарий в своем Telegram-канале. Она также уточнила, что подобный кешбэк нужно распространить на поездки внутри России в пределах 30 тысяч рублей, а также на визиты регионов Дальнего Востока и Арктики - 60 тысяч рублей.По словам Лантратовой, в перечень потенциальных участникв программы нужно включить вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО. Госдума 13 декабря 2023 года приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.

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россия, госдума, сво, льготы