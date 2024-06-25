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Украинские компании рекордно заработали за прошлый год
Украинские компании рекордно заработали за прошлый год - 25.06.2024, ПРАЙМ
Украинские компании рекордно заработали за прошлый год
За 2023 год компании Украины заработали 863,8 миллиарда гривен (21,3 миллиарда долларов), что стало рекордным результатом за последние десять лет. Об этом со... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:06+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. За 2023 год компании Украины заработали 863,8 миллиарда гривен (21,3 миллиарда долларов), что стало рекордным результатом за последние десять лет. Об этом со ссылкой на данные Госстата написал в своем Telegram-канале председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Положительный результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики. Гетманцев подчеркнул, что 40 процентов от всего дохода обеспечили финансовая и страховая деятельность. На торговлю пришлось 177 миллиардов гривен прибыли, на промышленность — 118 миллиардов, а на сельское хозяйство — 64 миллиарда.Компании-лидеры добывающей промышленности Украины в 2023 году получили более 365 миллиардов гривен совокупного дохода, что на 13 процентов больше по сравнению с 2022-м, писали ранее украинские СМИ. Лидировала в рейтинге государственная Укрнафта, которая увеличила доход в 2,3 раза — до 95,17 миллиарда гривен. Это четверть от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности республики.
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украина, экономика украины, сво, киев, укрнафта
УКРАИНА, Экономика Украины, СВО, Киев, Укрнафта
Украинские компании рекордно заработали за прошлый год
Госстат Украины сообщил о рекордном за десять лет заработке предприятий страны
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ.
За 2023 год компании Украины заработали 863,8 миллиарда гривен (21,3 миллиарда долларов), что стало рекордным результатом за последние десять лет. Об этом со ссылкой на данные Госстата написал в своем Telegram-канале
председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Положительный результат зафиксирован в 14 из 15 секторов экономики. Гетманцев подчеркнул, что 40 процентов от всего дохода обеспечили финансовая и страховая деятельность. На торговлю пришлось 177 миллиардов гривен прибыли, на промышленность — 118 миллиардов, а на сельское хозяйство — 64 миллиарда.
Компании-лидеры добывающей промышленности Украины в 2023 году получили более 365 миллиардов гривен совокупного дохода, что на 13 процентов больше по сравнению с 2022-м, писали ранее украинские СМИ. Лидировала в рейтинге государственная Укрнафта, которая увеличила доход в 2,3 раза — до 95,17 миллиарда гривен. Это четверть от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности республики.
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