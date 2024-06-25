https://1prime.ru/20240625/ii-849447097.html

Эксперт раскрыл, что на самом деле пугает россиян в будущем

Эксперт раскрыл, что на самом деле пугает россиян в будущем - 25.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, что на самом деле пугает россиян в будущем

Россияне на фоне развития технологий искусственного интеллекта боятся потерять профессии, которые связаны с большим количеством рутинной работы. Об этом... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T03:03+0300

2024-06-25T03:03+0300

2024-06-25T03:03+0300

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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Россияне на фоне развития технологий искусственного интеллекта боятся потерять профессии, которые связаны с большим количеством рутинной работы. Об этом рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, заместитель генерального директора HeadsMade Александр Смирнов.Ранее Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательский холдинг РОМИР провели совместное исследование об отношении человека к ИИ. Согласно результатам, отметил эксперт, первое место занимает опасение потерять профессию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Самое ярко выраженное опасение не только в абсолютном, но и в относительном выражении. Так, в общем потоке упоминаний о потере работы/профессии доля сообщений с упоминанием современных технологий составляет более 20%. Опасение, в первую очередь, сформулировано вокруг искусственного интеллекта и нейросетей, которые в очень близкой временной перспективе могут привести не только к потере работы конкретными людьми, но и к исчезновению определённых профессий в целом", - пояснил он."В настоящий момент, отчет довольно простой – это профессии с большим количеством рутинной работы. Райтеры, дизайнеры, программисты простых решений, аналитики данных. А также, в нашем исследовании, было зафиксировано большое количество упоминаний творческих профессий – дизайнеров, художников, писателей и даже музыкантов", - отметил Смирнов.Отдельно он выделил опасения того, что исчезнет профессия учитель. Как пояснил эксперт, значительное число россиян полагают, что технологии заменят преподавателей. Тогда ученики будут получать посредственные знания, а истинное образование с учителем станет предметом роскоши.Кроме того, подчеркнул Смирнов, россияне опасаются деградации творческого потенциала человечества, смену устоявшегося порядка, гибель человечества из-за выхода ИИ из-под контроля (сценарий "Терминатор"). Среди более "повседневных" опасений эксперт назвал боязнь утечки персональных данных, чрезмерное увлечение гаджетами подрастающего поколения, искажение ИИ информации.Смирнов добавил, что профессию боятся потерять россияне около 55 лет и выше."Есть, однако, несколько исключений. Так, темы "потери профессии", "деградации творческого потенциала" и "восстание машин" наиболее обсуждаемы у аудитории 35-44. А "Сбои в работе ИИ" обсуждает аудитория 35+. Самое интересное возрастное распределение – в теме "Злонамеренное использование ИИ", ее обсуждает аудитория младше 18 лет и старше 55", - рассказал он.

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

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Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

эксклюзив, ии, кадры, россия