Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/il-849473930.html
СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе
СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе - 25.06.2024, ПРАЙМ
СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе
Комплекс доказательств причастности Вооруженных сил Украины к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области собран, заявила официальный... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T13:38+0300
2024-06-25T13:48+0300
крушение ил-76
всу
следственный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/78/842877899_1:0:1235:694_1920x0_80_0_0_4b21c9edcdf3e2c18187892c44a2e357.png
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Комплекс доказательств причастности Вооруженных сил Украины к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области собран, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПетренко сообщила, что следователи в рамках соответствующего уголовного дела собрали комплекс доказательств, который подтверждает причастность к этому преступлению ВСУ.Она напомнила, что самолет 24 января перевозил военнопленных на обмен, о чем знало руководство ГУР и ВСУ. Однако Киев отдал приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины.По словам Петренко, Ил-76 в момент атаки работал исправно, что подтвердили данные расшифровки бортового самописца.Пресс-секретарь СК добавила, что на месте крушения самолета, а также в теле одного из погибших, нашли фрагменты ракеты Patriot, это подтвердила комплексная взрывотехническая экспертиза. Кроме того, отметила она, подрыв части ракеты произошел перед кабиной экипажа."С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила Петренко.
https://1prime.ru/20240625/vsu-849469269.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84287/78/842877899_155:0:1080:694_1920x0_80_0_0_337f45264381e70ddee344c7da1a655c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крушение ил-76, всу, следственный комитет
крушение Ил-76, ВСУ, Следственный комитет
13:38 25.06.2024 (обновлено: 13:48 25.06.2024)
 
СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе

СК РФ собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в Белгородской области

© Фото : СоцсетиМомент падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом
Момент падения транспортного самолета Минобороны РФ Ил-76 под Белгородом - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© Фото : Соцсети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Комплекс доказательств причастности Вооруженных сил Украины к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области собран, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Петренко сообщила, что следователи в рамках соответствующего уголовного дела собрали комплекс доказательств, который подтверждает причастность к этому преступлению ВСУ.
Она напомнила, что самолет 24 января перевозил военнопленных на обмен, о чем знало руководство ГУР и ВСУ. Однако Киев отдал приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины.
По словам Петренко, Ил-76 в момент атаки работал исправно, что подтвердили данные расшифровки бортового самописца.
Пресс-секретарь СК добавила, что на месте крушения самолета, а также в теле одного из погибших, нашли фрагменты ракеты Patriot, это подтвердила комплексная взрывотехническая экспертиза. Кроме того, отметила она, подрыв части ракеты произошел перед кабиной экипажа.
"С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила Петренко.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю
11:48
 
крушение Ил-76ВСУСледственный комитет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала