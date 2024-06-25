https://1prime.ru/20240625/il-849473930.html

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе - 25.06.2024, ПРАЙМ

СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 в январе

Комплекс доказательств причастности Вооруженных сил Украины к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области собран, заявила официальный... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:38+0300

2024-06-25T13:38+0300

2024-06-25T13:48+0300

крушение ил-76

всу

следственный комитет

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Комплекс доказательств причастности Вооруженных сил Украины к террористической атаке на самолет Ил-76 в Белгородской области собран, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПетренко сообщила, что следователи в рамках соответствующего уголовного дела собрали комплекс доказательств, который подтверждает причастность к этому преступлению ВСУ.Она напомнила, что самолет 24 января перевозил военнопленных на обмен, о чем знало руководство ГУР и ВСУ. Однако Киев отдал приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины.По словам Петренко, Ил-76 в момент атаки работал исправно, что подтвердили данные расшифровки бортового самописца.Пресс-секретарь СК добавила, что на месте крушения самолета, а также в теле одного из погибших, нашли фрагменты ракеты Patriot, это подтвердила комплексная взрывотехническая экспертиза. Кроме того, отметила она, подрыв части ракеты произошел перед кабиной экипажа."С учетом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - заключила Петренко.

https://1prime.ru/20240625/vsu-849469269.html

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крушение ил-76, всу, следственный комитет