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Европейские фондовые индексы открылись снижением
Европейские фондовые индексы открылись снижением - 25.06.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы открылись снижением
Европейские фондовые индексы во вторник снизились, так как производственный сектор находился под давлением, а акции технологического сектора упали вслед за... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:49+0300
2024-06-25T11:49+0300
2024-06-25T11:49+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снизились, так как производственный сектор находился под давлением, а акции технологического сектора упали вслед за распродажами в США накануне.Панъевропейский STOXX 600 по состоянию на 07.07 по Гринвичу упал на 0,3%, чему способствовало снижение акций компании Airbus на 8,4%.Подындекс сектора производственных товаров и услуг снизился на 1,5%.В фокусе внимания рынка находится первый раунд парламентских выборов во Франции, который состоится в выходные. Главный исполнительный директор Euronext заявил, что вероятность прихода к власти крайней правой партии, не имеющей или почти не имеющей опыта пребывания в правительстве, весьма беспокоит инвесторов.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снизились, так как производственный сектор находился под давлением, а акции технологического сектора упали вслед за распродажами в США накануне.
Панъевропейский STOXX 600 по состоянию на 07.07 по Гринвичу упал на 0,3%, чему способствовало снижение акций компании Airbus на 8,4%.
Подындекс сектора производственных товаров и услуг снизился на 1,5%.
В фокусе внимания рынка находится первый раунд парламентских выборов во Франции, который состоится в выходные. Главный исполнительный директор Euronext заявил, что вероятность прихода к власти крайней правой партии, не имеющей или почти не имеющей опыта пребывания в правительстве, весьма беспокоит инвесторов.