https://1prime.ru/20240625/indeksy-849469540.html

Европейские фондовые индексы открылись снижением

Европейские фондовые индексы открылись снижением - 25.06.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы открылись снижением

Европейские фондовые индексы во вторник снизились, так как производственный сектор находился под давлением, а акции технологического сектора упали вслед за... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T11:49+0300

2024-06-25T11:49+0300

2024-06-25T11:49+0300

рынки

фондовые рынки европы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75750/99/757509918_0:24:2127:1220_1920x0_80_0_0_fd9a358aa2589d042711b1e96bc7c067.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снизились, так как производственный сектор находился под давлением, а акции технологического сектора упали вслед за распродажами в США накануне.Панъевропейский STOXX 600 по состоянию на 07.07 по Гринвичу упал на 0,3%, чему способствовало снижение акций компании Airbus на 8,4%.Подындекс сектора производственных товаров и услуг снизился на 1,5%.В фокусе внимания рынка находится первый раунд парламентских выборов во Франции, который состоится в выходные. Главный исполнительный директор Euronext заявил, что вероятность прихода к власти крайней правой партии, не имеющей или почти не имеющей опыта пребывания в правительстве, весьма беспокоит инвесторов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, фондовые рынки европы