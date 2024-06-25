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Европейские рынки акций снижаются под давлением технологического сектора

Европейские рынки акций снижаются под давлением технологического сектора - 25.06.2024, ПРАЙМ

Европейские рынки акций снижаются под давлением технологического сектора

Европейские фондовые рынки во вторник снизились после отката технологического сектора США в понедельник на фоне падения акций производителя чипов Nvidia на 7%,... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:13+0300

2024-06-25T14:14+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник снизились после отката технологического сектора США в понедельник на фоне падения акций производителя чипов Nvidia на 7%, что говорит о нервозности вокруг бума искусственного интеллекта.Однако фондовые рынки остались вблизи рекордных максимумов, поскольку инвесторы переключились на менее популярные акции. Доходность гособлигаций опустилась, а японская иена оставалась под давлением.Внимание инвесторов приковано к различным событиям: в выходные во Франции начнутся внеочередные выборы, в четверг пройдут первые президентские дебаты в США, а в пятницу выйдет ключевой показатель инфляции, который предпочитает Федеральная резервная система.Однако основное внимание инвесторы уделяют падению акций Nvidia на 13% за последние три сессии, после того как на прошлой неделе бумаги гиганта резко выросли, и он ненадолго стал крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации.Ориентирный европейский индекс STOXX 600 на торгах сегодня утром снизился на 0,3%, а технологический субиндекс STOXX упал на 1,5%.Немецкий фондовый индекс DAX понизился на 1,2%, а британский FTSE 100 не изменился. Слабые данные о прибыли производителя самолетов Airbus также повлияли на европейские акции.Падение акций Nvidia в понедельник привело к снижению индекса Nasdaq 100 на 1,1%, а S&P 500 – на 0,5%.Однако индекс DJIA поднялся на 0,7%, поскольку инвесторы переключились на акции компаний, которые считаются более выгодными, в таких секторах, как энергетика и коммунальные услуги."Если рассматривать ситуацию в контексте, то акции Nvidia подорожали на 190% за 12 месяцев, поэтому неудивительно, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль", - сказал Деррен Натан, аналитик в брокерской компании Hargreaves Lansdown.Несмотря на недавнее падение, индексы акций в США и Европе остаются очень близко к рекордным максимумам благодаря воодушевлению по поводу потенциально преобразующей силы искусственного интеллекта и надеждам на скорое снижение процентных ставок.Как отметил Натан, переход в другие сектора - это "вотум доверия инвесторов к состонию экономики в целом".Фьючерсы на американские индексы сегодня утром изменились незначительно. Японский Nikkei 225 по итогам торгов подрос на 0,95%, а китайский CSI 300 понизился на 0,54%.Рынки облигаций стабилизировались во вторник, так как трейдеры ждали следующего катализатора в виде индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США в пятницу.Ожидается, что PCE в мае снизился до 2,6% в годовом исчислении с 2,7% в апреле.Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 б. п. до 4,24%.В понедельник она упала на ту же величину, чему способствовало заявление президента ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что центральный банк должен "проявлять осторожность" и что рост безработицы представляет собой риск наряду с инфляцией.Тем временем трейдеры остерегаются любых признаков дальнейшего вмешательства японских властей для поддержания валюты, поскольку она торговалась около двухмесячного минимума 160 за доллар.В понедельник иена достигла рекордного минимума по отношению к евро - 171,49, так как давление на валюту усилилось в связи с процентными ставками в Японии, которые остаются намного ниже, чем в США и Европе."Комментарии ключевых японских чиновников в начале этой недели, по понятным причинам, заставили участников рынка более настороженно отнестись к риску еще одного прямого вмешательства", - сказал Ли Хардман, валютный аналитик японского банка MUFG. Индекс доллара находился на уровне 105,47, немного снизившись по сравнению с двухмесячным максимумом, достигнутым в пятницу.Цены на нефть во вторник практически не изменились, фьючерсы на нефть марки Brent держались на уровне 86,06 доллара за баррель после того, как накануне поднялись до 86,23 доллара, что является самым высоким показателем с начала мая.

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рынки, фондовые рынки европы