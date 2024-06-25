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Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia

Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia - 25.06.2024, ПРАЙМ

Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia

Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник выросли, в то время как акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, укрепились после сильного... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T14:16+0300

2024-06-25T14:16+0300

2024-06-25T14:16+0300

рынки

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник выросли, в то время как акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, укрепились после сильного падения. Инвесторы ждут дальнейших указаний касательно курса денежно-кредитной политики, основываясь на высказываниях представителей Федеральной резервной системы на этой неделе.Акции компании Nvidia, производящей чипы для искусственного интеллекта, выросли на премаркете на 2,1%. Акции компаний Micron Technology, Broadcom и Qualcomm, производящих микросхемы, также восстановили часть утраченных позиций и выросли более чем на 1%, а бумаги производителя серверов Super Micro Computer, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом, подорожали на 2%."Безусловно, участники торгов сильно спекулировали на экспоненциальном росте акций Nvidia с начала прошлого года... За взлетами часто следовали резкие падения", - сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank."Пока рано говорить об угасании ажиотажа вокруг Nvidia, но, учитывая большое количество спекуляций с ее акциями, их динамика, вероятно, ухудшится перед восстановлением", – добавила Озкардеская.Индекс Nasdaq в понедельник продемонстрировал самое резкое однодневное падение с конца апреля, потеряв более 1%, поскольку инвесторы ушли из сегментов, связанных с искусственным интеллектом, в другие сектора, в результате чего индекс голубых фишек DJIA накануне достиг месячного максимума.В начале недели инвесторы покупали акции в таких секторах, как коммунальные услуги, базовые потребительские товары и энергетика, которые в этом году отстали от технологического сектора и акций смежных с ними компаний на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении ИИ.В центре внимания на этой неделе будет предпочтительный для ФРС показатель инфляции – индекс цен расходов на личное потребление (PCE), – который выйдет в пятницу. Инвесторы также будут следить за данными по потребительскому доверию, которые будут опубликованы позднее сегодня.Управляющие ФРС Мишель Боуман и Лиза Кук, члены комитета с правом голоса в этом году, также должны выступить во вторник.Участники рынка считают, что вероятность понижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61%, а до конца года ожидается около двух снижений, согласно данным FedWatch от LSEG.На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 14 пунктов, или 0,04%, фьючерсы e-mini на S&P 500 выросли на 9,75 пункта, или 0,18%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 поднялись на 83 пункта, или 0,42%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки