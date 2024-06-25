Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/indeksy-849476055.html
Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia
Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia - 25.06.2024, ПРАЙМ
Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia
Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник выросли, в то время как акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, укрепились после сильного... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:16+0300
2024-06-25T14:16+0300
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник выросли, в то время как акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, укрепились после сильного падения. Инвесторы ждут дальнейших указаний касательно курса денежно-кредитной политики, основываясь на высказываниях представителей Федеральной резервной системы на этой неделе.Акции компании Nvidia, производящей чипы для искусственного интеллекта, выросли на премаркете на 2,1%. Акции компаний Micron Technology, Broadcom и Qualcomm, производящих микросхемы, также восстановили часть утраченных позиций и выросли более чем на 1%, а бумаги производителя серверов Super Micro Computer, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом, подорожали на 2%."Безусловно, участники торгов сильно спекулировали на экспоненциальном росте акций Nvidia с начала прошлого года... За взлетами часто следовали резкие падения", - сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank."Пока рано говорить об угасании ажиотажа вокруг Nvidia, но, учитывая большое количество спекуляций с ее акциями, их динамика, вероятно, ухудшится перед восстановлением", – добавила Озкардеская.Индекс Nasdaq в понедельник продемонстрировал самое резкое однодневное падение с конца апреля, потеряв более 1%, поскольку инвесторы ушли из сегментов, связанных с искусственным интеллектом, в другие сектора, в результате чего индекс голубых фишек DJIA накануне достиг месячного максимума.В начале недели инвесторы покупали акции в таких секторах, как коммунальные услуги, базовые потребительские товары и энергетика, которые в этом году отстали от технологического сектора и акций смежных с ними компаний на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении ИИ.В центре внимания на этой неделе будет предпочтительный для ФРС показатель инфляции – индекс цен расходов на личное потребление (PCE), – который выйдет в пятницу. Инвесторы также будут следить за данными по потребительскому доверию, которые будут опубликованы позднее сегодня.Управляющие ФРС Мишель Боуман и Лиза Кук, члены комитета с правом голоса в этом году, также должны выступить во вторник.Участники рынка считают, что вероятность понижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61%, а до конца года ожидается около двух снижений, согласно данным FedWatch от LSEG.На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 14 пунктов, или 0,04%, фьючерсы e-mini на S&amp;P 500 выросли на 9,75 пункта, или 0,18%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 поднялись на 83 пункта, или 0,42%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки
Рынки
14:16 25.06.2024
 

Фьючерсы на индекс Nasdaq растут благодаря стабилизации акций Nvidia

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на индекс Nasdaq во вторник выросли, в то время как акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, укрепились после сильного падения. Инвесторы ждут дальнейших указаний касательно курса денежно-кредитной политики, основываясь на высказываниях представителей Федеральной резервной системы на этой неделе.
Акции компании Nvidia, производящей чипы для искусственного интеллекта, выросли на премаркете на 2,1%. Акции компаний Micron Technology, Broadcom и Qualcomm, производящих микросхемы, также восстановили часть утраченных позиций и выросли более чем на 1%, а бумаги производителя серверов Super Micro Computer, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом, подорожали на 2%.
"Безусловно, участники торгов сильно спекулировали на экспоненциальном росте акций Nvidia с начала прошлого года... За взлетами часто следовали резкие падения", - сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.
"Пока рано говорить об угасании ажиотажа вокруг Nvidia, но, учитывая большое количество спекуляций с ее акциями, их динамика, вероятно, ухудшится перед восстановлением", – добавила Озкардеская.
Индекс Nasdaq в понедельник продемонстрировал самое резкое однодневное падение с конца апреля, потеряв более 1%, поскольку инвесторы ушли из сегментов, связанных с искусственным интеллектом, в другие сектора, в результате чего индекс голубых фишек DJIA накануне достиг месячного максимума.
В начале недели инвесторы покупали акции в таких секторах, как коммунальные услуги, базовые потребительские товары и энергетика, которые в этом году отстали от технологического сектора и акций смежных с ними компаний на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении ИИ.
В центре внимания на этой неделе будет предпочтительный для ФРС показатель инфляции – индекс цен расходов на личное потребление (PCE), – который выйдет в пятницу. Инвесторы также будут следить за данными по потребительскому доверию, которые будут опубликованы позднее сегодня.
Управляющие ФРС Мишель Боуман и Лиза Кук, члены комитета с правом голоса в этом году, также должны выступить во вторник.
Участники рынка считают, что вероятность понижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 61%, а до конца года ожидается около двух снижений, согласно данным FedWatch от LSEG.
На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 14 пунктов, или 0,04%, фьючерсы e-mini на S&P 500 выросли на 9,75 пункта, или 0,18%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 поднялись на 83 пункта, или 0,42%.
 
Рынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала