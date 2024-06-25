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Европейские фондовые индексы снизились - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Европейские фондовые индексы снизились
Европейские фондовые индексы снизились - 25.06.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы снизились
Европейские фондовые индексы во вторник снизились. Акции Airbus упали после предупреждения насчет прибыли, спровоцировав распродажу акций компаний, связанных с... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T20:16+0300
2024-06-25T20:16+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снизились. Акции Airbus упали после предупреждения насчет прибыли, спровоцировав распродажу акций компаний, связанных с авиакосмической сферой. Инвесторы сосредоточились на парламентских выборах во Франции, которые начнутся позднее на этой неделе.Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,2%.Акции Airbus упали на 9,4% и вошли в число бумаг, оказавших наибольшее негативное влияние на индекс.Субиндекс авиакосмических и оборонных компаний STOXX снизился на 3,8% и достиг минимума более чем за три месяца.Технологический субиндекс, в который входят акции одних из крупнейших полупроводниковых фирм Европы, восстановился с минимумов почти за три недели, достигнутых в ходе сессии, и по итогам торгов вырос на 0,2%.Акции поставщиков чипов входят в число секторов с лучшими результатами в Европе. С начала года субиндекс вырос на 15%.Тем временем французский индекс CAC 40 потерял 0,6% на фоне общей распродажи.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
20:16 25.06.2024
 

Европейские фондовые индексы снизились

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© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник снизились. Акции Airbus упали после предупреждения насчет прибыли, спровоцировав распродажу акций компаний, связанных с авиакосмической сферой. Инвесторы сосредоточились на парламентских выборах во Франции, которые начнутся позднее на этой неделе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,2%.
Акции Airbus упали на 9,4% и вошли в число бумаг, оказавших наибольшее негативное влияние на индекс.
Субиндекс авиакосмических и оборонных компаний STOXX снизился на 3,8% и достиг минимума более чем за три месяца.
Технологический субиндекс, в который входят акции одних из крупнейших полупроводниковых фирм Европы, восстановился с минимумов почти за три недели, достигнутых в ходе сессии, и по итогам торгов вырос на 0,2%.
Акции поставщиков чипов входят в число секторов с лучшими результатами в Европе. С начала года субиндекс вырос на 15%.
Тем временем французский индекс CAC 40 потерял 0,6% на фоне общей распродажи.
 
Рынкифондовые рынки Европы
 
 
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