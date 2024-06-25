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Индия сменила главного торгового партнера в 2024 году

Индия сменила главного торгового партнера в 2024 году - 25.06.2024, ПРАЙМ

Индия сменила главного торгового партнера в 2024 году

США по итогам апреля смогли стать основным торговым партнером Индии, потеснив Китай на второе место, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T18:53+0300

2024-06-25T18:53+0300

2024-06-25T18:53+0300

экономика

индия

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. США по итогам апреля смогли стать основным торговым партнером Индии, потеснив Китай на второе место, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В первом квартале текущего года Китай был главным торговым партнером Индии с товарооборотом на 29,5 миллиарда долларов. Но в апреле ситуация изменилась. Несмотря на рост торговли с Индией почти на 8% до 38,6 миллиарда долларов, Китаю не удалось удержать позиции, и он стал вторым.Первую позицию заняли США: за первые четыре месяца текущего года товарооборот Штатов и Индии достиг 39,2 миллиарда долларов, что на 0,7% меньше прошлогоднего объема. Главным образом это произошло из-за резкого роста поставок индийских товаров в США — до 27,4 миллиарда долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать падение ввоза американских товаров Индией — на 19,5%, до 11,8 миллиарда долларов.Тем не менее Пекин продолжает быть основным поставщиком товаров в Индию. Импорт китайских товаров увеличился на 8% до 32,6 млрд долларов. А вот индийский экспорт в Китай растёт медленнее — лишь на 5%, до 6 млрд долларов.

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индия, китай, сша, торговля