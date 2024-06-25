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Спрогнозировано, как могут вырасти ставки по ипотеке после отмены льготной

Спрогнозировано, как могут вырасти ставки по ипотеке после отмены льготной - 25.06.2024, ПРАЙМ

Спрогнозировано, как могут вырасти ставки по ипотеке после отмены льготной

Ставки по рыночной ипотеке в России после завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля могут вырасти на 1-2 процентных пункта и... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T05:21+0300

2024-06-25T05:21+0300

2024-06-25T05:21+0300

экономика

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Ставки по рыночной ипотеке в России после завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля могут вырасти на 1-2 процентных пункта и приблизиться к 19-20%, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Некоторые аналитики также ожидают существенного сокращения продаж жилья в стране после отмены льготной программы. "Завершение программы льготной ипотеки ведет к росту спроса на рыночную ипотеку и, соответственно, к росту процентных ставок по рыночной ипотеке. В ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста ставок с нынешнего уровня 18% (средневзвешенная ставка по новостройке и вторичному рынку, первоначальный взнос 30%, срок 15 лет) еще на один процентный пункт, до 19%",- прогнозирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, росту процентных ставок способствует и то, что рынок ожидает повышения ключевой ставки Банка России 26 июля с нынешних 16% до 18%. "Мы ожидаем, что банки, которые еще не подняли ставки по ипотеке, повысят их на 1,5-2 п.п.",- заявила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она добавила, что прекращение льготной программы на новостройки и изменение условий по семейной ипотеке с 1 июля безусловно приведет к сокращению выдач кредитов на покупку жилья. Потенциальное снижение ипотечных выдач на первичку может составить 40-50% от среднемесячного значения, ожидают в АКРА. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская в свою очередь считает, что рыночная ипотека дорожает не только из-за ужесточения льготных программ, но и из-за высокой ключевой ставки ЦБ. "Ужесточение или отмена льготных программ негативна для рынка и может привести к существенному сокращению продаж. Рыночные условия по ипотеке сейчас носят абсолютно заградительный характер. Весь спрос держится исключительно на программах с господдержкой", - уверена аналитик. Также эксперты не исключают возможность введения новых льготных программ после 1 июля, однако отмечают, что они должны быть очень адресными, чтобы помочь именно тем гражданам, которые действительно нуждаются в льготах, например, для учителей и врачей. Ранее в июне Сбербанк и ВТБ повысили ставки по рыночным программам ипотеки, не дожидаясь окончания льготной программы, минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 18% и 18,2% соответственно. В ПСБ минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 17%, в Совкомбанке - 17,99%, в банке ДОМ.РФ - 18,1%, в Альфа-банке - 19,09%.

https://1prime.ru/20240621/ipoteka-849389258.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, льготная ипотека