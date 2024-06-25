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Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки
Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки - 25.06.2024, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки
Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с окончанием выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:41+0300
2024-06-25T16:41+0300
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с окончанием выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка. "Банк "Дом.РФ" приостанавливает выдачу кредитов по ипотеке для IT-специалистов в связи с окончанием выделенного лимита. Прием заявок по программе продолжается, но сделки по ним могут быть проведены после получения нового лимита", — сообщила пресс-служба. Уточняется, что по кредитным договорам, подписанным до 25 июня включительно, средства будут выданы в полном объеме. С момента запуска программы IT-ипотеки в мае 2022 года банк выдал кредитов примерно на 120 миллиардов рублей.В апреле 2024 года правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей.Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.
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Банк России, РОССИЯ, ипотека, IT-ипотека
16:41 25.06.2024
 
Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки

Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с окончанием лимита

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с окончанием выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка.
"Банк "Дом.РФ" приостанавливает выдачу кредитов по ипотеке для IT-специалистов в связи с окончанием выделенного лимита. Прием заявок по программе продолжается, но сделки по ним могут быть проведены после получения нового лимита", — сообщила пресс-служба.
Уточняется, что по кредитным договорам, подписанным до 25 июня включительно, средства будут выданы в полном объеме.
С момента запуска программы IT-ипотеки в мае 2022 года банк выдал кредитов примерно на 120 миллиардов рублей.
В апреле 2024 года правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей.
Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
ВТБ намерен временно приостановить выдачу IT-ипотеки
15 июня, 11:43
 
Банк РоссииРОССИЯипотекаIT-ипотека
 
 
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