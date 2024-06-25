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Банк России отметил рост ипотеки в мае - 25.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России отметил рост ипотеки в мае
Банк России отметил рост ипотеки в мае - 25.06.2024, ПРАЙМ
Банк России отметил рост ипотеки в мае
Рост ипотеки в РФ в мае ускорился до 1,7% с 1,4% в апреле, говорится в материалах ЦБ. | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:27+0300
2024-06-25T17:27+0300
банк россии
недвижимость
ипотека
банк россии
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рост ипотеки в РФ в мае ускорился до 1,7% с 1,4% в апреле, говорится в материалах ЦБ. "По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,7 после 1,4% в апреле",- сказано в сообщении. Отмечается, что в основном рост обеспечили программы господдержки: выдачи "Льготной ипотеки" выросли на 20%, до 132 миллиардов с 110 миллиардов рублей в апреле, а "Семейной ипотеки" – на 24% — до 212 миллиардов с 171 миллиарда рублей. Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой "Льготной ипотеки" с 1 июля 2024 года. Также указывается, что в целом выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 21% (до 422 миллиардов с 350 миллиардов рублей), а их доля в общем объеме выдач по-прежнему составляет более 75%. Выдачи рыночной ипотеки оставались умеренными (124 миллиарда после 116 миллиардов рублей в апреле) из-за высоких ставок.
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недвижимость, ипотека, банк россии
Банк России, Недвижимость, ипотека, Банк России
17:27 25.06.2024
 
Банк России отметил рост ипотеки в мае

ЦБ: рост ипотеки в РФ в мае ускорился до 1,7%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛьготная ипотека - кому положена
Льготная ипотека - кому положена - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Рост ипотеки в РФ в мае ускорился до 1,7% с 1,4% в апреле, говорится в материалах ЦБ.
"По предварительным данным, рост ипотеки составил 1,7 после 1,4% в апреле",- сказано в сообщении.
Отмечается, что в основном рост обеспечили программы господдержки: выдачи "Льготной ипотеки" выросли на 20%, до 132 миллиардов с 110 миллиардов рублей в апреле, а "Семейной ипотеки" – на 24% — до 212 миллиардов с 171 миллиарда рублей.
Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой "Льготной ипотеки" с 1 июля 2024 года.
Также указывается, что в целом выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 21% (до 422 миллиардов с 350 миллиардов рублей), а их доля в общем объеме выдач по-прежнему составляет более 75%.
Выдачи рыночной ипотеки оставались умеренными (124 миллиарда после 116 миллиардов рублей в апреле) из-за высоких ставок.
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