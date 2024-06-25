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В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном

В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном - 25.06.2024, ПРАЙМ

В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном

Новые санкции запада против России не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном, которые по большей части производятся в нацвалютах. Об этом заявил РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T16:09+0300

2024-06-25T16:09+0300

2024-06-25T16:27+0300

иран

россия

санкции против рф

расчеты

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ТЕГЕРАН, 25 июн - ПРАЙМ. Новые санкции запада против России не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном, которые по большей части производятся в нацвалютах. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Мехди Сафари. "Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал он.Дипломат также привел слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что Россия и Иран реализуют около 90 процента сделок в национальной валюте.В прошлом году посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.

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иран, россия, санкции против рф, расчеты