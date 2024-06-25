https://1prime.ru/20240625/iran-849480057.html
В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном
В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном - 25.06.2024, ПРАЙМ
В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном
Новые санкции запада против России не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном, которые по большей части производятся в нацвалютах. Об этом заявил РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:09+0300
2024-06-25T16:09+0300
2024-06-25T16:27+0300
иран
россия
санкции против рф
расчеты
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ТЕГЕРАН, 25 июн - ПРАЙМ. Новые санкции запада против России не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном, которые по большей части производятся в нацвалютах. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Мехди Сафари. "Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал он.Дипломат также привел слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что Россия и Иран реализуют около 90 процента сделок в национальной валюте.В прошлом году посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
https://1prime.ru/20240623/iran-849419941.html
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иран, россия, санкции против рф, расчеты
ИРАН, РОССИЯ, санкции против РФ, расчеты
В Иране оценили влияние санкций на расчеты между Москвой и Тегераном
МИД Ирана: санкции Запада против РФ не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном
ТЕГЕРАН, 25 июн - ПРАЙМ. Новые санкции запада против России не повлияли на расчеты между Москвой и Тегераном, которые по большей части производятся в нацвалютах. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана Мехди Сафари.
"Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал он.
Дипломат также привел слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что Россия и Иран реализуют около 90 процента сделок в национальной валюте.
В прошлом году посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
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