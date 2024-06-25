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В Иране прокомментировали финансовые договоры между страной и Россией - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В Иране прокомментировали финансовые договоры между страной и Россией
В Иране прокомментировали финансовые договоры между страной и Россией - 25.06.2024, ПРАЙМ
В Иране прокомментировали финансовые договоры между страной и Россией
Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T16:34+0300
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россия
иран
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может быть применима ко всем странам СНГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари."В последнее время между Ираном и Россией были заключены очень хорошие договоры во всех областях финансовой сферы, которые, надеюсь, начнут реализовываться со следующего месяца. Когда эти договоры между нами (Ираном - ред.) и Россией будут реализованы, это будет означать, что все страны СНГ смогут пользоваться этими финансовыми договорами", - сказал Сафари.
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россия, иран
РОССИЯ, ИРАН
16:34 25.06.2024 (обновлено: 16:58 25.06.2024)
 
В Иране прокомментировали финансовые договоры между страной и Россией

МИД Ирана: реализация финдоговоров между страной и РФ может начаться в 2025 году

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Москва и Тегеран заключили недавно ряд хороших договоров в финансовой сфере, реализация этих договоров может начаться со следующего месяца, при этом она может быть применима ко всем странам СНГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
"В последнее время между Ираном и Россией были заключены очень хорошие договоры во всех областях финансовой сферы, которые, надеюсь, начнут реализовываться со следующего месяца. Когда эти договоры между нами (Ираном - ред.) и Россией будут реализованы, это будет означать, что все страны СНГ смогут пользоваться этими финансовыми договорами", - сказал Сафари.
 
РОССИЯИРАН
 
 
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