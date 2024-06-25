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Эксперт рассказал о возвращении российских IT-специалистов с Запада
Эксперт рассказал о возвращении российских IT-специалистов с Запада - 25.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о возвращении российских IT-специалистов с Запада
Многие российские специалисты в сфере кибербезопасности, уехавшие за границу, сейчас возвращаются из западных стран, во многом из-за того, что граждан РФ на... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T08:10+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Многие российские специалисты в сфере кибербезопасности, уехавшие за границу, сейчас возвращаются из западных стран, во многом из-за того, что граждан РФ на Западе освещают несправедливо, это обижает людей, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Русских сейчас не очень хорошо освещают в большой части мира. И зачастую это происходит несправедливо, некрасиво по отношению к людям. Они это чувствуют, поэтому возникает и копится обида. Причем у многих русских, которые живут сейчас за границей, подозрение в русскости, обвинение в русскости, оно не может быть принято психикой. Поэтому многие инженеры сейчас возвращаются из западных стран в Россию. Говорить о том, какой имидж в Америке у русских кибербезопасников, - бесполезно. Главное, чтобы наша кибербезопасность работала", - сказал Максимов. В дружественных странах имидж российских специалистов по кибербезопасности другой, потому что они смотрят на результативность работы. Как отмечает эксперт, при выходе российских компаний на эти рынки заметны уважение, интерес, готовность строить партнерство. "Нам многие годы вбивали в голову, что мы какие-то совсем не первые, а очень далекие. Многие даже поверили в это, но это не так. Русские инженеры, бизнесмены очень сильные. Многие страны это чувствуют, и это отражается на их готовности строить кооперацию вместе с нами", - добавил Максимов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 26 июня в 10.00 мск.
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it, релоканты
Эксперт рассказал о возвращении российских IT-специалистов с Запада
Эксперт: многие российские IT-специалисты возвращаются из западных стран
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Многие российские специалисты в сфере кибербезопасности, уехавшие за границу, сейчас возвращаются из западных стран, во многом из-за того, что граждан РФ на Западе освещают несправедливо, это обижает людей, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Русских сейчас не очень хорошо освещают в большой части мира. И зачастую это происходит несправедливо, некрасиво по отношению к людям. Они это чувствуют, поэтому возникает и копится обида. Причем у многих русских, которые живут сейчас за границей, подозрение в русскости, обвинение в русскости, оно не может быть принято психикой. Поэтому многие инженеры сейчас возвращаются из западных стран в Россию. Говорить о том, какой имидж в Америке у русских кибербезопасников, - бесполезно. Главное, чтобы наша кибербезопасность работала", - сказал Максимов.
В дружественных странах имидж российских специалистов по кибербезопасности другой, потому что они смотрят на результативность работы. Как отмечает эксперт, при выходе российских компаний на эти рынки заметны уважение, интерес, готовность строить партнерство.
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"Нам многие годы вбивали в голову, что мы какие-то совсем не первые, а очень далекие. Многие даже поверили в это, но это не так. Русские инженеры, бизнесмены очень сильные. Многие страны это чувствуют, и это отражается на их готовности строить кооперацию вместе с нами", - добавил Максимов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
26 июня в 10.00 мск.