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Эксперт прокомментировал значение проекта газового хаба для Турции и России

Эксперт прокомментировал значение проекта газового хаба для Турции и России - 25.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал значение проекта газового хаба для Турции и России

Турции и России необходимо использовать национальные валюты и обеспечить взаимную выгоду в предложенном Москвой проекте газового хаба в республике, заявил РИА... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T08:06+0300

2024-06-25T08:06+0300

2024-06-25T08:06+0300

энергетика

газ

россия

турция

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АНКАРА, 25 июн – ПРАЙМ. Турции и России необходимо использовать национальные валюты и обеспечить взаимную выгоду в предложенном Москвой проекте газового хаба в республике, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный ранее в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надёжен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. "Для углубления дипломатических отношений между двумя странами (Турцией и Россия – ред.), прежде всего, необходимо использовать российский рубль и турецкую лиру в качестве резервных валют. В тех областях, где обе страны сильны, таких как туризм и энергетика, вес местных валют должен увеличиваться", - заявил собеседник агентства. Аналитик обратил внимание на тот факт, что Россия строит атомную электростанцию "Аккую", а продажа энергии осуществляется в долларах США. "Таким образом, налицо противоречие с нынешней политикой. Турция будет покупать атомную энергию дорого. Пересмотр здесь и взаимные шаги были бы искренней позицией", - подчеркнул он. Говоря о предложенном российской стороной проекте газового хаба в Турции, эксперт подчеркнул, что страна является конечным и переходным пунктом многих трубопроводов, но продолжает потреблять дорогую энергию. "Необходимо обеспечить взаимную выгоду. Кроме того, сжиженный природный газ (СПГ) из США оказывает давление и на соседние страны. Поэтому возникнет проблема, куда продавать природный газ. Одним словом, необходимо проводить энергетическую политику, которая прочно стоит на земле и защищает взаимные интересы Турции и России", - резюмировал он. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба.

https://1prime.ru/20240614/gaz-849160430.html

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газ, россия, турция