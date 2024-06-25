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В Польше раскрыли причину страха перед российскими хакерами
В Польше раскрыли причину страха перед российскими хакерами - 25.06.2024, ПРАЙМ
В Польше раскрыли причину страха перед российскими хакерами
Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский бездоказательно обвинил РФ в кибератаках на Польшу а также заявил, что якобы хакеры в ближайшие месяцы могут... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T11:34+0300
2024-06-25T11:34+0300
2024-06-25T11:35+0300
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ВАРШАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский бездоказательно обвинил РФ в кибератаках на Польшу а также заявил, что якобы хакеры в ближайшие месяцы могут отключить критическую инфраструктуру. Ранее Польша неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, Москва все обвинения опровергает. По утверждению Галковского, в Польше уже несколько дней знают о якобы сформированных двух группах хакеров. "Одна из этих групп предназначена для того, чтобы сеять дезинформацию, а другая – для того, чтобы в ближайшие недели и месяцы парализовать критическую инфраструктуру", - заявил Галковский в эфире телеканала TVN. Он утверждает, что польские власти действительно готовятся к тому, что российские хаккеры могут что-то "парализовать" на территории Польши. "Мы уже это знаем, наши спецслужбы это выявили. Министерство информатизации и подчиненные службы действуют, подключен операционный центр кибербезопасности, так как это очевидная угроза, которая, как мы видим, уже приближается не к холодной, а к горячей войне, то есть к такому нападению, которое что-то парализует", - сказал министр. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях", при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
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хакеры, россия, польша
В Польше раскрыли причину страха перед российскими хакерами
В Польше боятся, что хакеры из РФ могут парализовать критическую инфраструктуру в стране
ВАРШАВА, 25 июн - ПРАЙМ. Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский бездоказательно обвинил РФ в кибератаках на Польшу а также заявил, что якобы хакеры в ближайшие месяцы могут отключить критическую инфраструктуру.
Ранее Польша неоднократно обвиняла Россию в кибератаках, Москва все обвинения опровергает.
По утверждению Галковского, в Польше уже несколько дней знают о якобы сформированных двух группах хакеров. "Одна из этих групп предназначена для того, чтобы сеять дезинформацию, а другая – для того, чтобы в ближайшие недели и месяцы парализовать критическую инфраструктуру", - заявил Галковский в эфире телеканала TVN.
Он утверждает, что польские власти действительно готовятся к тому, что российские хаккеры могут что-то "парализовать" на территории Польши.
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"Мы уже это знаем, наши спецслужбы это выявили. Министерство информатизации и подчиненные службы действуют, подключен операционный центр кибербезопасности, так как это очевидная угроза, которая, как мы видим, уже приближается не к холодной, а к горячей войне, то есть к такому нападению, которое что-то парализует", - сказал министр.
Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях", при этом никаких доказательств приведено не было. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.