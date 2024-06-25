https://1prime.ru/20240625/khamas-849461988.html

ХАМАС подчеркнуло важную роль России в урегулировании конфликта в Газе

ХАМАС подчеркнуло важную роль России в урегулировании конфликта в Газе - 25.06.2024, ПРАЙМ

ХАМАС подчеркнуло важную роль России в урегулировании конфликта в Газе

Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает на том, что России следует быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости заместитель... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T09:09+0300

2024-06-25T09:09+0300

2024-06-25T09:57+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС по-прежнему настаивает на том, что России следует быть гарантом прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости заместитель руководителя политбюро движения Муса Абу Марзук. "Мы все еще настаиваем, чтобы Россия была гарантом такого договора о прекращении огня, потому что очевидно США на стороне Израиля и их позиция не чиста", - отметил он.По словам Марзука, позиция Москвы является более справедливой и приемлемой для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении."Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", - сказал Марзук.По его словам, Россия планирует организовать новую встречу палестинских фракций в Москве, посвященную вопросам создания единого правительства. Ожидается, что ясность по срокам встречи может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию.Предыдущая встреча палестинских фракций состоялась в Москве в конце февраля. Стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы."Мы поддерживаем создание единого правительства, где будут представители национальных, патриотических сил, а не конфессий, где будут представители Организации освобождения Палестины, но в том случае, когда она будет представлять всех палестинцев, и где будут представители других палестинских фракций", - отметил Марзук.Он назвал "очень хорошим шагом" приглашение представителей палестинских фракций в Москву в попытке примирить и объединить палестинцев. "Но, к сожалению, после того как мы договорились и подписали в Москве документ, с которым согласились все представители партий, власти Аббаса приняли одностороннее решение и создали сами новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой", - сказал Марзук.Поэтому ХАМАС сейчас ждёт следующей встречи, когда будет приглашение со стороны России для продолжения переговоров, пояснил собеседник.Отвечая на вопрос о сроках проведения встречи, он сообщил, что "Россия пытается организовать новую встречу".По его словам, ожидается визит Аббаса в Москву и, скорее всего, будет обсуждаться этот вопрос для дальнейших действий. ХАМАС рассчитывает, что межпалестинская встреча состоится, и "это единственный вариант для того, чтобы объединить народ и политические партии в новом правительстве",.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Аббас имеет действующее приглашение в Россию, в Кремле рассчитывают, что он приедет в удобное для обеих сторон время.

https://1prime.ru/20240621/palestina-849377543.html

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хамас, газа, палестина, россия