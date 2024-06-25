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Путин назвал главные экономические задачи для Херсонской области
Путин назвал главные экономические задачи для Херсонской области - 25.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главные экономические задачи для Херсонской области
Основные и даже срочные задачи для Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, отметил... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T14:40+0300
2024-06-25T14:40+0300
2024-06-25T14:40+0300
владимир путин
владимир сальдо
херсонская область
экономика рф
газоснабжение
энергоснабжение
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные и даже срочные задачи для Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, отметил глава государства Владимир Путин."А также жилищное строительство, потом и промышленное строительство", - добавил Путин на встрече с губернатором области Владимиром Сальдо. В регионе также запланирована и реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства.Осенью 2022-го Херсонская область вошла в состав России вместе с двумя освобожденными населенными пунктами соседней Николаевской области.
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владимир путин, владимир сальдо, херсонская область, экономика рф, газоснабжение, энергоснабжение
Владимир Путин, Владимир Сальдо, Херсонская область, экономика РФ, газоснабжение, энергоснабжение
Путин назвал главные экономические задачи для Херсонской области
Путин: первоочередной задачей в Херсонской области является организация газоснабжения
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Основные и даже срочные задачи для Херсонской области - организация газоснабжения и восстановление энергоснабжения, а также промышленное строительство, отметил глава государства Владимир Путин.
"А также жилищное строительство, потом и промышленное строительство", - добавил Путин на встрече с губернатором области Владимиром Сальдо. В регионе также запланирована и реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства.
Осенью 2022-го Херсонская область вошла в состав России вместе с двумя освобожденными населенными пунктами соседней Николаевской области.
В Херсонской области появится карта жителя на базе платежной системы "Мир"